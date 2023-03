Ib P. i gavehumør: Vil give kommunens ansatte en fridag

THISTED:Medarbejderne i Thisted Kommune skal ikke lide under, at et flertal i Folketinget har besluttet at store bededag ikke længere skal være en helligdag.

Det mener Ib Poulsen (DF). Derfor vil han på det næste møde i kommunalbestyrelsen stille forslag om, at de ansatte i Thisted Kommune får en fridag, som meget pasende kan ligge den fjerde fredag efter påske, som hidtil har været store bededag.

- Jeg er ikke ude på at genindføre den helligdag, Folketingets flertal har fjernet. Den mulighed har en kommune ikke, men vi kan sagtens beslutte, at give de af kommunens medarbejdere, som har mulighed for at holde fri, en fridag den fjerde fredag efter påske, siger Ib Poulsen.

Dermed er han på linje med DF'ere i flere andre af landets kommunalbestyrelser og byråd, som har stillet tilsvarende forslag. Blandt andet i Borgerrepræsentationen i København, hvor et flertal 2. marts besluttede at lade forvaltningen undersøge muligheden af at bevare store bededag som fridag for kommunens ansatte og for skolebørn. Forslaget fik støtte af Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance, Alternativet, SF og Enhedslisten.

I følge Kommunernes Landsforening har kommunerne imidlertid ikke mulighed fore at genindføre frihed med løn til deres ansatte som erstatning for store bededag.

- Jeg mener ikke, at der er noget som hindrer os i lokalt at indføre en fridag for vores medarbejdere. Det vil være lidt som med 1. maj. Nogen steder er det en fridag, andre steder er det ikke, så vi kan sagtens indføre, at den fjerde fredag efter påske er en fridag for vores ansatte, naturligvis forudsat det kan passe ind i de "skal"-opgaver, der ligger, siger Ib Poulsen.

Han vurderer, at forslaget er udgiftsneutralt for kommunen.

Får Ib Poulsen flertal for sit forslag om fridagen til kommunens ansatte, rejser det spørgsmålet om forholdet til de ansatte på det private arbejdsmarked i kommunen, som ikke kompenseres for tabet af store bededag.

- Vi kan håbe, at det private arbejdsmarked - også lokalt - følger op. Forslaget om en fridag til de kommunalt ansatte kan ses som en "presbold", der er spillet retur til det private arbejdsmarked, siger Ib Poulsen, som mener, at kampen for store bededag langt fra er slut.

- Jeg tror, den fortsætter. Også efter et folketingsvalg. Her og nu bliver de politiske partiers stillingtagen til mit forslag et udtryk for, hvordan de lokalt står i forhold til store bededag, siger Ib Poulsen som forudser, at partiernes holdning for eller imod en fridag til kommunens ansatte er så vigtig, at det kan blive et emne i den næste kommunalvalgkamp.

- Det er en sag, som har stor folkelig interesse. Og det er en vigtig sag. En forlænget forårsweekend er et frirum og et pusterum for rigtig mange. Specielt i en tid, hvor stadig flere rammes af stress. Så en fridag mindre er næppe vejen til øget folkesundhed, siger Ib Poulsen .