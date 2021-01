Ib P: Klitmøller-sag bliver dyr for skatteborgerne

KLITMØLLER:- Sagen stopper ikke her, det er jeg ret sikker på. Kommunen har nu betalt 407.000 kroner i konsulentomkostninger i sagen om ekspropriation af Klitmøller Camping på Vangvej og knap 43.000 kroner for det arbejde, der er udført i taksationskommissionen, men jeg tror, den samlede regning til kommunen - og dermed til skatteborgerne - når op på en million kroner, inden sagen er slut.

Det siger Ib Poulsen, DF, efter at have fået svar på et spørgsmål om de foreløbige udgifter til ekspropriation af den tidligere campingplads. Den er nu udstykket til kommunale byggegrunde og almennyttige boliger, mens den tidligere hovedbygning er solgt til en privat køber.

- Lige nu venter vi på taksationskommissionens kendelse, og før vi har den, ved vi ikke, om sagen går videre til Overtaksationskommissionen og eventuelt ender med en sag ved domstolene, så reelt ved vi ikke, hvad det har kostet kommunen, at der politisk ikke var vilje til at lade campingpladsens ejer og et boligselskab handle indbyrdes, som der var lagt op til. I stedet valgte man at ekspropriere i troen på, at det blev billigere, men når det hele er gjort op, tror jeg det ender med at blive dyrere for kommunen. Og så har det har taget længere tid at opnå det, man ville, nemlig skaffe byggegrunde, siger Ib Poulsen.

Han vurderer, at taksationskommissionens kendelse indbringes for overtaksationskommissionen.

- Den eksproprierede vil sikkert vurdere, at erstatningen er for lav, mens kommunen vil mene det modsatte, siger Ib Poulsen.