Idrætscenter udvidet med to nye haller - og med mange flere funktioner

THISTED:En kæmpemæssig metalkonstruktion fylder det meste af endevæggen i bunden af den nye hal. Men med tryk på en knap sætter Michael Nielsen, assisterende halinspektør i Thyhallen, liv i kolossen, hvis nedre sektioner langsomt skyder sig ud.

Og i løbet af nogle minutter har konstruktionen forvandlet sig til en publikumstribune, hvor sæderne blot mangler at blive slået ned.

Assisterende halinspektør Michael Nielsen har aktiveret den mobile tribune, hvis siddepladser langsomt skydes ud.

De 420 pladser på den mobile og sammenfoldelige tribune vil øge publikumskapaciteten til bl. a. Mors-Thy Håndbolds ligakampe. Her skal den stilles op i skellet mellem den nye hal og A-hallen. Men tribunen vil kunne trilles til nærmest et hvilket som helst sted i de to haller, fortæller Ole Jørgensen, projektleder for byggeriet i Thyhallen.

I stedet for den oprindeligt planlagte ”trekvarte hal” endte Thyhallens brugere med at få en håndboldhal i fuld størrelse. På gulvet i denne ”hal D” er der markeringer af både en håndboldbane i standardformat, og mindre baner, hvor de yngste håndboldspillere kan udfolde sig. Og der kan etableres en basketbane i internationale mål, mellem basketballkurve, der sænkes ned fra loftet.

Thyhallens renoverede centerhal med den nye hal D i baggrunden - og bagerst den nye tribune, som kan trilles frem til f. eks. skellet mellem de to haller. Centerhallen er i øvrigt blevet renoveret med bl. a. nyt gulv, nyt lys og en ny balkon.

Multifunktionaliteten kendetegner også den anden del af det nybyggeri, der nu er afsluttet som første etape af den planlagte forvandling af Thyhallen til et nyt Center for Sundhed.

Spring- og motorikcenter

Det nye spring- og motorikcenter, opført i hjørnet mellem centerhallen og svømmecentret, betyder nye muligheder for at dyrke springgymnastik - med afsæt fra bl. a. fastmonterede trampoliner og landing på enten madrasser i forskellig højde eller i en grav fyldt med skumgummistykker - også kendt som ”pommes fritter”.

Ole Jørgensen og Tommy Lind, projektledere for byggeriet, ved springgravene i spring- og motorikcentret.

Men spring- og motorikcentret har også faciliteter til den genoptræningsfunktion, der skal være en væsentlig del af Center for Sundhed. Trappen op til balkonen i den ene ende er designet til træning af trappegang i forskellig sværhedsgrad. Og på en rampe langs hallens langside er der redskaber til balancetræning, mellem hvilke man kan zigzagge sig af sted ad en slalombane - eller tage turen ned ad en ”brandmandsstang”.

”Slalombane” med redskaber til balancetræning - og reb til at svinge sig i.

Samarbejde med 50 brugergrupper

Byggeriet til 42 mio. kr. er den første af tre planlagte etaper i og omkring Thyhallen, som i alt vil beløbe sig til over 100 mio. kr.

Thisted Kommune har samarbejdet med omkring 50 forskellige brugergrupper under tilblivelsen af "Thyhallen - Center for Sundhed".

- Ved at samle idrætsliv, foreningsfællesskaber og de kommunale sundhedstilbud under samme tag får vi et sted, der ikke bare fremmer fysisk aktivitet, men også socialt samvær. Målet er gennem sundhed, bevægelse og fællesskab at invitere alle ind og skabe livskvalitet, siger Torben Overgaard (K), formand for kommunens sundheds-, kultur- og fritidsudvalg.

Der er indvielse lørdag, men på grund af coronaen kun for et indbudt publikum. Også en planlagt håndboldkamp måtte aflyses med kort varsel på grund af smitte blandt spillerne.