Idrætshal sparer 200.000 kr. på elregning: Solceller på taget er en god forretning

THISTED:To solcelleanlæg, hver på 50 kWh opsat på Thyhallen, producerer årligt cirka 120.000 kWh strøm.

Det sikrer hallen en årlig besparelse på sin elregning på 200.000 kroner, og er dermed et af de gode argumenter for at undersøge muligheden af at opsætte solceller på andre af kommunens bygninger. Solcellerne på Thyhallen er opsat i forbindelse med renoveringen af hallen.

Når kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik mødes mandag, er et af punkterne på dagsorden at tage stilling til, om der indenfor en ramme på 250.000 kroner skal udarbejdes en analyse af mulighederne for at opsætte solcelleanlæg på tagene på andre kommunale bygninger og på kommunens øvrige arealer.

I følge sagsfremstillingen er der masser af tagareal på kommunens boligmasse, som har et samlet areal på cirka 270.000 kvadratmeter. På en tor del af bygningernes tagflader er der mulighed for at opsætte solcelleanlæg.

Ud over muligheden af at få nogle anlæg, der kan producere strøm og dermed opnå en besparelse på el-regningen, kan en systematisk opsætning af solcelleanlæg være et middel til at indfri kommunens målsætning om at opnå en 70 procent reduktion af sine CO2-udledninger inden 2030.

En forudsætning for, at kommunen kan opstille solcelleanlæg og producere elektricitet til eget forbrug er, at en af tre betingelser er opfyldt. Solcelleanlægget skal udskilles i et selskab med begrænset ansvar, det skal opsættes i forbindelse med bygningsrenovering eller nybyggeri eller som den tredje betingelse, være ejet af en tredjepart.

I følge sagsfremstillingen til udvalget anbefaler kommunens driftsafdeling, at der bliver undersøgt, hvilke muligheder eller begrænsninger der er for, at kommunen etablerer et selskab, der etablerer og driver solcelleanlæg på kommunens bygninger.