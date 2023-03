Ikke lovligt at låne familiemedlems bil uden at få lov

THY-MORS:En 40-årig mand fra Hurup på påkaldte sig en politipatruljes opmærksomhed, da han søndag morgen omkring kvart i ni kom kørende på Simons Bakke I Thisted ved afkørslen til Silstrupvej. Føreren havde ikke gyldigt kørekort, hvilket han blev sigtet for. Han havde desuden lånt bilen uden at spørge et familiemedlem om lov, så der fulgte også en sigtelse for brugstyveri af den milde slags med i pakken.

Klokken 9.30 søndag standsede en patrulje en bilist på Gundgårdsvej i Hassing. Det var en 31-årig mand fra Nors-området, som heller ikke havde gyldigt kørekort, men han kørte dog i egen bil.

To døgn tidligere, lidt før klokken otte fredag, kørte en 32-årig mand ad Havrevej i Thisted ud på Ringvejen, hvor han overtrådte sin vigepligt og påkørte en bil, ført af en 74-årig mand. Begge bilister er fra Thisted-området.

Klokken 13.18 standsede politiet en 28-årig mand fra Vesløs-området. Han blev sigtet for at tale i håndholdt mobil og for at køre, selvom han er frakendt førerretten.

Ved et-tiden natten til lørdag standse politiet en bil på Mågevej i Nykøbing. Bilisten, en mandlig morsingbo på 23 år, var påvirket af spiritus, men også af cannabis og amfetamin, hvilket førte til sigtelser.

Natten til søndag fandt og sigtede politiet på værtshuset Fort Indian i Thisted en mand i besiddelse af 0,8 gram amfetamin. Han er 36 år og fra lokalområdet.

Klokken 01.25 samme nat kørte en mand mod nordvest på Asselsvej. Ved udkørslen til Næssundvej påkørte han helleanlægget, fortsatte tværs over Næssundvej og i grøften, hvorefter bilen rullede rundt og endte 70 meter inde på marken. Han slap rimeligt uskadt, men fik en sigtelse på grund af mistanke om spirituskørsel.