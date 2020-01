Ikke set i en uge: Poliet efterlyser 76-årig mand

THISTED:Politiet efterlyser nu den 76-årige Frans Henning Eriksen, der sidst er set mandag 6. januar cirka klokken 18 ved sin bopæl på Rosenlundsgade i Thisted.

Ifølge Lokalpolitiet i Thisted er der formentlig ingen, der har hørt fra ham siden, og det frygtes at der er sket ham noget.

Frans Henning Eriksen er kendt for at samle flasker, og han plejer sædvanligvis at færdes en del på havneområdet i Thisted.

Politiet har følgende signalement af den forsvundne mand: Han er cirka 170 cm høj, har brunt hår og kort brunt skæg og bærer formentlig briller. Han formodes at være iført en grønlig jakke med hætte, grå joggingbukser med knapper ned langs siden, sort kasket og hvide og orange sko. Han medbringer altid en netpose med flasker.

Hvis der er nogen, der har oplysninger til sagen, så beder politiet om, at man ringer på telefon 114.