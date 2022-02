Ikonisk værtshus genopstår - og bare rolig: Det er stadig brunt

THISTED:Det okseblodsfarvede indre har fået et ansigtsløft, og der dufter for en gangs skyld mere af maling end af cigaretrøg i lokalerne hos Cafe Nytorv.

Men tag ikke fejl: Selvom væggene nu er hvide, vil det elskede værtshus’ fremtid fortsat være brun.

Det trætte gulv har fået en udskiftning, og i baglokalet er Niels Eysturtún i gang med at give de nyslebne borde en frisk gang lak. Han er ny forpagter af Cafe Nytorv sammen med sin hustru Anna Bára.

Ægteparret, der kommer fra henholdsvis Færøerne og Island, har rigtig travlt, for allerede på fredag slår de dørene op og byder velkommen til nye og kendte ansigter.

- Vi vil bevare Cafe Nytorv som en brun bodega. Det skal være et sted, hvor folk kan komme ind og få en kold øl og rafle eller tage et spil kort, fortæller Anna Bára.

Interiøret får en ordentlig overhaling frem mod åbningen. De okseblodsfarvede vægge er blevet hvide, mens panelerne fremstår i en flot svenskrød, der bidrager til den nostalgiske stemning.

De er begge gamle kendinge på stedet, da det kørte under den tidligere forpagter John Nielsen, som drev Cafe Nytorv i 23 år.

Anna Bára har arbejdet på Cafe Nytorv gennem syv år, indtil hun for et par år siden sagde op med drømmen om at blive bager.

- Men min ryg kunne ikke holde til arbejdet i bageriet, og så skulle jeg finde på noget andet at lave. Og det blev så det her, siger hun.

Niels Eysturtún har hovedsalig frekventeret Cafe Nytorv ”på den anden side af baren”, som han udtrykker det.

Han har dog arbejdet som kok i 20 år og kender derfor lidt til restaurationsbranchen, selvom han nu om dage ernærer sig som lastbilchauffør.

Indtil videre beholder han jobbet bag rattet:

- Det er godt nok, at man ikke sætter alt på ét bræt fra starten. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå, og hvor travlt der bliver, siger Niels Eysturtún.

Beslutningen om at forpagte værtshuset tog de efter en tids grundige overvejelser.

- Det bliver jo ikke helt det samme uden John. Der var en meget trykket stemning hernede i december, da det stod til at lukke, og det var en hård tid, siger Anna Bára og tilføjer:

- Men John har lært mig meget, og hvis jeg får brug for at vide noget eller skal have hjælp, så har han lovet, at han er klar.

Ægteparret har overtaget lejemålet med alt indbo - inklusive det gamle køleskab til ølkasser. De overvejer nu, hvordan de kan vise stedets lange historie frem på bedste måde.

Anna Bára og Niels Eysturtún har overtaget lejemålet med stort set alt indbo, og de har brugt en del tid på at gøre rent og rydde ud i gemmerne.

- Vi ønsker at bevare den samme ånd på Cafe Nytorv, for det er et hus med en lang historie. Det har vi også kunnet se, mens vi har gået og sat i stand, for vi har fundet mange gamle effekter, også fra før Johns tid, siger Anna Bára, der nu overvejer, hvordan hun kan illustrere den lange historie bedst muligt.

Selvom der er fart på renoveringen, så er det umuligt at nå ud i alle kroge inden åbningsdagen, fortæller de:

- Nu fokuserer vi i første omgang på baren, så der er pænt til genåbningen, men resten af lokalerne får bare en rengøring og en gang maling, og så må vi tage fat i dem på et senere tidspunkt, siger Anna Bára.

Heldigvis har de begge store familier med mange børn, svigerbørn og børnebørn, der gerne kommer og giver et nap med, så alt kan blive klappet og klart til åbningsreceptionen på fredag.