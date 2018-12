Ild i stort halmlager: Brænder ind i det nye år

THY: En stor svinefarm på Skovstedvej nær Skovsted nord for Thisted blev mandag eftermiddag ramt af en voldsom brand.

Ilden blev opdaget kort før kl. 14 i et stort lager med halm. Der er så meget halm i bygningen, at man har valgt at lade ilden brænde ud, og det kommer til at tage mange timer. Sandsynligvis vil ilden ikke være slukket inden nytår.

Det oplyser vagtchef Jan Nørrum fra Midt og Vestjyllands Politi.

– Man laver en kontrolleret nedbrænding, oplyser han og tilføjer.

– Der er ingen fare for dyrene.

Brandfolk fra Thisted og Hanstholm deltager i slukningsarbejde, og også mandskab fra Beredskabsstyrelsen i Thisted hjælper til.

Årsagen til branden er endnu ukendt.

