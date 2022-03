Indbrud hos museet: Tyve slap af sted med koster for 25.000 kr.

VANG:Museum Thys magasin på Mellemvej i Vang blev fredag aften offer for en indbrudstyv.

Det oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Alarmen gik kl. 22:43, da tyven brød et vindue op til et toilet. Gerningsmanden gik herefter målrettet efter et Nikon digitalkamera på studiostativ samt en taske med oplader og objektiv.

Kameraet er brugt på stedet til at affotografere museets effekter, oplyser museumsleder Jytte Nielsen.

Udover kameraudstyret løb tyven også med en flyttekasse med gammelt bliklegetøj. Der er tale om modeltog, jernbaneskinner og små huse, alt sammen af mærket "Bavaria".

- Vi har været forskånet for indbrud i mange år, men ethvert indbrud er et indbrud for meget, siger Jytte Nielsen.

Det stjålne udgør en samlet estimeret værdi på omkring 25.000 kr.