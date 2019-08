Indbrud i biler: Turister mistede personlige papirer

VIGSØ: Torsdag opdagede to hold tyske turister, at der var begået indbrud i deres biler. For begges vedkommende var bilen parkeret ved Redningsvejen tæt ved Vigsø Feriecenter.

- I den ene er der stjålet to tasker, hvori der var id-kort, kontanter og to kreditkort til tyske banker. Fra den anden bil var alle personlige papirer og ejendele stjålet, fortæller vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Sidste sommer fik politiet mange anmeldelser på indbrud i biler langs kysten.

- Det var fra Thisted og ned langs Vestkysten, hvor det godt kunne være 3-4, som der havde været indbrud i på samme parkeringsplads, fortæller vagtchefen.

Håbet er, at lokale borgere kan have set noget. I så fald hører Midt- og Vestjyllands Politi gerne nærmere på telefon 114.