Indbrud på landejendom: Lommeknallerter forsvundet

BEDSTED:En landejendom på Astrupvej syd for Bedsted har haft uvelkomment besøg. Det er sket mellem 12. januar og 2. februar, hvor indbruddet blev anmeldt. Det lange tidsspænd skyldes, at ejendommen anvendes som fritidshus.

Tyvene har opbrudt en bagdør og har tilsyneladende givet sig god tid til at gå hele huset efter. Umiddelbart konstaterer politiet, at der er stjålet en vaskemaskine, et fjernsyn, en havetraktor, en plæneklipper, et ukendt antal pocket bikes og en del værktøj.

- Ejeren af ejendommen opholder sig for tiden på Island, så vi afventer en nærmere opgørelse af, hvad der er stjålet, siger politikommissær Henrik Jensen, Thisted Politi.