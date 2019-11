Ny indbrudsbølge i håndværkerbiler

THISTED:Hele fem håndværkerbiler, hvoraf fire holdt parkeret ved privatadresser i Thisteds vestby, blev udsat for indbrud natten mellem onsdag og torsdag.

Politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted oplyser, at fremgangsmåden har været den samme i alle fem tilfælde. Der er boret et hul i skydedøren under låsen, og fra bilerne er der stjålet dyrt elværktøj.

Fra en bil, der holdt parkeret på Kløvervej, er der stjålet værktøj for cirka 50.000 kroner. Fra en bil på Månevænget blev der stjålet for 15.000 kroner, og fra en bil på Kastanievej er der stjålet for 50.000 kroner. En firmabil, der holdt på Markvænget, fik stjålet værktøj for 60.000 kroner, og endelig var der også et indbrud i en bil på Skovstedvej. Her er ikke oplyst, hvor meget der er stjålet for.

I ingen af tilfældene har der ifølge politiet været vidner til indbruddene.

- Der er ikke så meget at gå efter, men vi patruljerer lidt yderligere for at se, om vi kan være heldige at rende over dem, men det kan være, at det næste gang sker nede i Silkeborg-området, siger Jørgen Jensen.