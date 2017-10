Indbrudstyv tæt på at blive fanget

HILLERSLEV: Mandag morgen opdagede en nabo til Land & Fritid i Hillerslev, at der foregik noget mystisk, da en person gik rundt med en lommelygte ved firmaet.

Politiet blev alarmeret og en patrulje sendt af sted, men kort før den ankom, så vidnet, at en person stak af i løb fra stedet.

Betjentene kunne derefter konstatere, at der have været et forsøg på indbrud.

Nogle timer før var der også uønskede gæster hos Land & Fritid, men i Stagstrup.

Her var der fjernet en ramme nederst i døren til butikken klokken 21.41, men her var der heller ikke et udbytte.