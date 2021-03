Indbrudstyve kørte galt med tyvekoster og et barn i bilen

THISTED:Et indbrud udviklede sig dramatisk natten til søndag, hvor to formodede indbrudstyve forulykkede i bil, hvori der sad et mindreårigt barn.

Vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at der klokken 02.15 kom melding om et indbrud på Thyholm.

- Et vidne så en bil køre derfra og nordpå mod Thisted. Vi fik så kontakt til bilen, og patruljen vendte om efter den. Men det gik med 200 kilometer i timen nordpå, og lige syd for Thisted kørte bilen så galt i en rundkørsel, fortæller Simon Skelkjær. Uheldet skete dér, hvor Åsvej møder Oddesundvej.

Betjentene så uheldet i det fjerne og kunne hurtigt anholde to mænd. Og så viste det sig altså også, at der var et mindreårigt barn i bilen. Søndag morgen kunne vagtchefen ikke komme nærmere ind på, hvilken relation mændene har til barnet. Der er tale om et barn under 15 år, og de sociale myndigheder blev kontaktet.

I bilen blev der fundet ting, som menes at være tyvekoster fra indbruddet. Det var blandt andet elektronik, medicin og kontanter.

Der blev tilkaldt ambulancer, og både de to mænd og barnet blev kørt til behandling men er ikke kommet alvorligt til skade.

Føreren af bilen blev fragtet til Aalborg Universitetshospital. Det er en 40-årig mand fra Holstebro. Der blev taget en blodprøve på ham, fordi der er mistanke om, at han var påvirket af alkohol og narkotika.

Den anden mand er 39 år og ligeledes fra Holstebro. Han samt barnet blev behandlet på sygehuset i Thisted.

Bilen skal ransages nærmere, og så er der mistanke om, at den var stjålet.