Indbrudstyve pågrebet af vagt

KLITMØLLEN: Fornøjelsen blev kort for to unge indbrudstyve, som ved 02.30-tiden natten til torsdag brød ind hos Spar-købmanden på Ørhagevej i Klitmøller.

De to unge mænd på 16 og 17 år smadrede en bagrude til forretningen med et boldtræ. Men alarmen blev udløst, og en mand fra købmandens vagtselskab var hurtigt på stedet og kunne tilbageholde de to unge indbrudstyve, indtil politiet nåede frem.

Ud over boldtræet havde de to rustet sig til indbruddet med både masker, en softgun og pandelamper, fortæller Jørgen Jensen, leder af patruljetjenesten hos lokalpolitiet i Thisted.

De to er anbragt på en institution, som hentede de unge mænd efter endt afhøring hos politiet.