Indsamler og genbruger plast fra havet: I spil til pris

THY-HANNÆS:Virksomheden Strandet med base i Vorupør er indstillet til Landdistriktsprisen 2019.

Firmaet, der har gjort sig til specialist i indsamling og genbrug af plast fra havet, er med i opløbet, hvor prisen skal fordeles blandt fem virksomheder og personer - udover Strandet er det: Røsnæs Udvikling & Beboerforening, Fiskeriets Hus i Bagenkop, formanden for Stouby og Omegns Lokalråd og Geopark Det Sydfynske Øhav.

I alt var 39 kandidater i spil til Landdistriktsprisen.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S), siger i en pressemeddelelse:

- Finalisterne til Landdistriktsprisen er ildsjæle og initiativer, der skaber samarbejde og udvikling i lokalsamfundet. De er desuden alle sammen forbilledlige eksempler på det store lokale engagement, som det er vigtigt, vi tager os tid til at hylde.

Finalisterne til landdistriktsprisen er nomineret af Det rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen. Her siger formand for Det rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen Finn Jorsal:

- Det var et meget stærkt felt af indstillede kandidater til Landdistriktsprisen i år. Det vidner jo om, at der bliver gjort rigtig meget i landdistrikterne for at styrke udviklingen lokalt. De fem finalister, vi endte med at nominere, skiller sig dog ud på den måde, at de i særlig grad har formået at skabe en mærkbar effekt for deres lokalsamfund.

Vinderen af Landdistriktsprisen 2019 bliver kåret af erhvervsminister Simon Kollerup på Landdistriktskonferencen, der holdes mandag 28. oktober 2019 på Vingsted Hotel og Konferencecenter i Bredsten