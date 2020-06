Indsatsleder efter brand i sommerhusområde: Der er rigtigt tørt!

LILD STRAND: Trods spredte og nogle steder også voldsomme regnskyl i Nordjylland de seneste dage, er der stadig tørt ude i naturen.

Det fik en sommerhusejer på Horsbakkevej ved Lild Strand set med egne øjne, da han søndag eftermiddag arbejdede med en ukrudtsbrænder ved sommerhuset. Pludselig var der ild i andet og mere i mere end ukrudtet ved sommerhuset - flammerne tog også fat i lyng og højt græs omkring sommerhuset.

Sommerhusejeren forsøgte selv at holde ilden stangen med vandet fra en vandslange, men flammerne døde først, da Nordjyllands Beredskab nåede frem med brandfolk fra stationen i Frøstrup og et slukningsfartøj fra Fjerritslev.

Da de fik slukket den sidste glød, var godt 40 kvm. lyng og højt græs blevet brændt af.

- Ilden var rimeligt tæt på sommerhuset. Den er gået parallelt med huset, og der er ingen materielle skader, siger indsatsleder Nicolai Kanstrup fra Nordjyllands Beredskab.

Han opfordrer folk til at være uhyre forsigtig med brug af åben ild i området.

- Der er rigtigt tørt, og man kan høre, det knaser, når vi går rundt i området, og så er der en del vind, så vi opfordrer folk til at være påpasselige, siger indsatslederen.

Vagtchef Jan Nørrum fra Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter, at arbejde med en ukrudtsbrænder er skyld i branden, og at der derfor bliver rejst sigtelse for brud på beredskabsloven.

En sommerhusbeboer i området måtte til tjek på skadestuen, fordi han havde indåndet røg i forbindelse med branden, oplyser politiet.