Indvielse af "thyboernes eget nationalmuseum"

THISTED:Da Thisted sidst fik et nyt museum, modtog museet en gave fra Nationalmuseet: En kopi af en lur fra bronzealderen.

Dette blæseinstrument blev meget passende brugt til at byde gæsterne velkommen, da det - godt 80 år efter den forrige museumsindvielse- mandag var tid til at indvie det nye Thisted Museum.

Luren blev trakteret af museumsformidler Rune Tjørnild, som bagefter kunne fortælle, at han en enkelt gang tidligere havde prøvet at spille på en for nogle børn -men i øvrigt først dagen før åbningen havde fundet instrumentet frem for at øve sig.

Museumsformidler Rune Tjørnild fik nogle pæne trut ud af den lur, som Nationalmuseet skænkede til Thisted Museum ved den forringe museumsindvielse, for godt 80 år siden. Foto: Bo Lehm

Det blev ikke desto mindre til nogle pæne trut inde i gården bag de tre om- og sammenbyggede ejendomme i Jernbanegade, som huser det nye Thisted Museum, og som var ramme om den officielle indvielse.

Efter velkomst ved museets formand, Poul Hvass Hansen, og borgmestertale ved Niels Jørgen Pedersen, var det museumsleder Jytte Nielsens tur til at sætte ord på begejstringen over, at at man er kommet i mål med det nye museum:

- Da Thisted sidst fik et nyt museum, var det et kæmpe skridt. I dag er det så stort, at man må knibe sig i armen en ekstra gang, sagde hun.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen omgivet af repræsentanter for Aage og JOhanne Louis-Hansens fond. Foto: Bo Lehm

Ude af trit med tidsånden

Der er nu gået fem år, siden museet søgte om støtte til at realisere de planer, som Jytte Nielsen sammenfattede på denne måde:

- Vi ville groft sagt skabe thyboernes nationalmuseum. Men da vi kiggede os omkring i det danske museumslandskab, kunne vi af os til føle os lidt ude af trit med tidsånden. Vi spurgte os selv, om der overhovedet var nogen, der ville støtte vores projekt.

Niels Peter Louis-Hansen, bestyrelsesformand for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, foretog det offecielle snoreklip. Foto: Bo Lehm

- Men det var der. Vi fandt en fond, som talte samme sprog som os - som også ville genstandene, det autentiske og det lokale i det globale, sagde Jytte Nielsen om Aage og Johanne Louis-Nielsens Fond, der endte med at støtte opkøb og ombygning af bygningerne med i alt 47,5 mio. kr.

Men pengene kom ikke uden betingelser. Jytte Nielsen fortalte om mange møder og drøftelser med fondets ledelse - noget, der kunne give mindelser om en eksamen. Og rettede en særlig tak til fondsdirktør Christine Wiberg-Lyng:

- Uden dig havde vi aldrig stået her i dag. Tak for kampen!

At det lykkedes, er ifølge museumslederen et bevis for, at den fysiske kulturarv med museumssamlinger og originale genstande stadig har sin berettigelse:

Niels Peter Louis-Hansen, bestyrelsesformand for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, med første eksemplar af Thisted Museums nye "signaturplakat", udført af Erland Knudssøn-Madsen og med Kallerup-fundets kultøkse som motiv. Foto: Bo Lehm

- Man kan lære rigtig meget af de moderne formidlingsmetoder, men respekten for historien og slægterne før os opnås i min optik bedst, når genstandene får lov at tale, sagde Jytte Nielsen - inden hun overlod det til Niels Peter Louis-Hansen, bestyrelsesformand for Aage og Johanne Louis-Nielsens Fond, at foretage det formelle snoreklip.

Derefter blev gæsterne inviteret til at kigge sig omkring i det nye museum - hvor der, foruden nye formidlingsmetoder - er blevet plads til rigtig mange stenøkser, bronzesmykker og mange andre genstande fra museets samlinger. Samt næsten 300 stykker danefæ, som er udlånt fra Nationalmuseet. Altså det store nationalmuseum - det ovre i København.

Mens museumsleder Jytte Nielsen ser til, drejer Niels Peter Louis-Hansen, bestyrelsesformand for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, et håndsving i Thisteds Museums nye afdeling om det lokale erhvervsliv. Foto: Bo Lehm

Den officielle åbning fandt sted fem dage før, døren åbnes for offentligheden på lørdag, 24. juni. Indtil da er der stadig nogle hjørner af den nye udstilling, som mangler at komme på plads.

Indvielse af det nye Thisted Museum