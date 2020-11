Ingen busser kan give problemer

THISTED:- Min telefon er levende.

Sådan lyder det fra Villy Rønn, daglig leder af Solstrålen Thy på Skolegade i Thisted. Værestedet er samlingssted for mange udsatte borgere, og ligesom alle andre går værestederne i Thy også en ganske anderledes - tid i møde. De hidtidige restriktioner med et forsamlingsforbud på 10 personer har ikke været gældende for væresteder. Frem til fredag måtte man samles 50 personer, hvis arealet var til det. Nu er det maksimalt ti personer. Det kræver logistik og planlægning. Derfor kimer telefonen konstant.

Når den offentlige trafik indstilles fra mandag, kan det ramme udsatte borgere yderligere.

- Vi har brugere, der kommer fra Hurup, Bedsted og Vestervig. Mange af dem plejer at komme med bussen. Det kan de ikke nu, siger Villy Rønn fra Solstrålen, som sammen med personalet er klar til at give en hjælpende hånd. De føler ikke, at de kan andet.

- Vi må finde ud af noget samkørsel, og ellers jeg skal nok også hente og bringe, siger Villy Rønn.

Han oplever, at de skærpede restriktioner rammer brugerne hos Solstrålen. Det er udsatte borgere, der ofte ikke har et netværk, og de har behov for den sociale kontakt, som Solstrålen tilbyder.

Når man ikke længere kan hoppe på bussen og tage afsted, kan det gå ud over det psykiske velbefindende.

1 Netværkscaféen kommer til at have mindre åbent, og der vil også blive sagt nej til flere, når der kun må være ti personer samlet. Arkivfoto: Bo Lehm

Brugerne rammes ikke kun på transportdelen.

- Vi kommer også til at droppe fællesspisning, og vi kommer til at droppe forskellige ture. Vi begrænser også åbningstiderne, så vi beder folk om at ringe inden, de kommer. Så ved vi om der er plads, siger Villy Rønn, der forsøger at holde humøret højt, selvom han er ved at være noget træt af situationen.

- Vi skal finde på løsninger, det er borgere, der i forvejen en socialt begrænset, slår han fast.

Hos Netværkscaféen på Nørrealle i Thisted retter man også ind, så besøgstallet bliver maksimalt ti.

- Når vi kun må være ti personer samlet, så kommer vi til at sige nej til nogle, siger Joan Dalgaard, der er daglig leder af Netværkscaféen, hvor der også bliver justeret ned for antallet af måltider.

- Serviceniveauet sænkes men omsorgsniveuaet får et nøk op, lover Joan Dalgaard, der forsøger at mane til besindighed.

- Nu skal der lige ro på, så der ikke bliver panik. Det handler om, at vi har en positiv tilgang. Vi er væsentlig mere forberedte nu end i foråret, siger hun.

Joan Dalgaard tror ikke, at nedlukningen af den kollektive trafik kommer til at berøre Netværkscaféens brugere i voldsom grad.

- De fleste bor i området eller har bil, siger hun.

Derimod oplever hun, at Netværkscaféen rammes på personaleområdet.

- Den største gruppe medarbejdere er frivillige. De skal passe på sig selv, og nogle har derfor sagt fra. Derfor er vi på den personalemæssige front udfordret, siger hun.