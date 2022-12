Ingen har fløjtet: Whistleblower-ordning er ubrugt

THISTED: Gennem det seneste år har de ansatte i Thisted kommune haft "mulighed for at ytre sig om kritisable forhold i kommunen uden at frygte for negative ansættelsesretlige eller andre konsekvenser".

Det fremgår af den whistleblowerordning, som blev godkendt i kommunalbestyrelse 2. november 2021. Ordningen skal sikre, at ansatte, der i god tro indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, er beskyttede, fordi ordningen har som formål at "opdage og forebygge fejl og forsømmelser af samfundsmæssig interesse og derved højne niveauet i kommunens virksomhed".

Men efter et år med ordningen, har der tilsyneladende ikke været forhold af en karakter, der har givet anledning til at påtale under ordningen.

I hvert fald kunne borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) konstatere, at "ingen har fløjtet", da kommunalbestyrelen på tirsdagens møde blev orienteret om, hvordan ordningen er brugt - eller ikke brugt - i det forløbne år.

Det er et lovkrav, at kommunen en gang årligt offentliggør oplysninger om, hvordan whistleblower-ordningen har virket. Herunder skal det oplyses, hvor mange indberetninger, der er modtaget under ordningen, og hvilke temaer, de har omhandlet. Hvis der altså havde været indberetninger.