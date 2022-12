Ingen ministerbil i dag: Simon K. med S-tog på arbejde

THISTED: Tingene kan hurtigt ændre sig. Så meget, at dagen i dag ikke så ud som den i går, men måske mere ligner en almindelig fredag, som den så ud for efterhånden tre og et halvt år siden - før Simon Kollerup blev erhvervsminister.

Det var tydeligt, da Simon Kollerup i morges - dagen efter torsdagens ministerrokade- skulle på arbejde i Folketinget som socialdemokratisk folketingsmedlem.

Der holdt ingen ministerbil og ventede, så arbejdsdagen startede med en travetur til Hareskov Station og videre herfra med S-tog. Linje B til Nørreport og endnu en gåtur ad Købmagergade, over Amagertorv og Højbro Plads til Christiansborg.

- Herregud, det er sådan tusindvis af mennesker kommer på arbejde hver dag. Og det gør jeg også. Og jeg nyder faktisk at sidde i toget. Igen, men jo, det er da anderledes end at sidde på bagsædet i en Mercedes fortæller Simon Kollerup fra S-toget, mens det ruller mod Nørreport.

Derfor var svaret også "ok", da hans hustru, Stine, spurgte: Hvordan har du det...?

- Og det er ok, fordi ansvarets åg også har været tungt, siger Simon Kollerup.

Det sker på bagkant af en torsdag, han selv kalder "vild", men hvor der også kom en lind strøm af beskeder fra Thy og Mors.

- Mange var kede af det på mine vegne. Men det er der ingen grund til. Jeg havde set, at der skulle lægges en ministerkabale, som var svær at få til at gå op. Halvdelen af det hidtidige socialdemokratiske ministerhold skulle væk, og for mit vedkommende kunne det gå begge veje, siger Simon Kollerup.

I lyset af, at tingene kunne gå den vej, de gik, havde han pakket sit kontor i Erhvervsministeriet, som udflytningen kunne gå hurtigt. Nu skal kasserne transporteres til Christiansborg.

- Nu er jeg igen blevet folketingsmedlem. Med et flot mandat fra min valgkreds, så jeg står ikke fortabt tilbage. Jeg har altid sagt, at man skal huske at være sig selv, selv om man i en periode er noget særligt. Så er det nemmere bare at være sig selv igen, konstaterer Simon Kollerup.

Endnu er det ikke bestemt, hvilke opgaver der bliver ham til del i den socialdemokratiske folketingsgruppe.

- Det ved jeg i næste uge. Sandsynligvis på tirsdag. Der skal sættes en gruppeledelse og fordeles ordførerskaber og udvalgsformandsposter. Vi er blevet en stor gruppe, som nu også tæller en flok tidligere ministre. Jeg håber da, at jeg med 11 år som folketingsmedlem og tre et halvt år som erhvervsminister sidder med nogle gode kort på hånden, men en god hånd kræver også en god makker, siger Simon Kollerup og tilføjer, at han har været tæt på tunge politiske områder som velfærd, økonomi og erhverv. Så der er erfaringer at spille ind med, når opgaverne fordeles.

Men Simon Kollerup kommer ikke udenom, at virkeligheden er en anden fra i dag.

- Denne gang var matematikken ikke med mig. Socialdemokratiet gik fra 20 til 11 ministerposter i den nye regering - og nogen skal arbejde videre i det nye folketing. Jeg er en af dem. Statsministeren har været glad for mit arbejde som minister og for det, jeg kan og gør. Det satte hun ord på, da hun ringede og fortalte, der ikke var blevet en ministerpost til mig. Men bliver der brug for en ny mand på holdet, er jeg klar. Jeg har jo ikke haft sager, der kunne være brugt som den heldige anledning til at slippe af med mig i denne omgang.