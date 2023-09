Ingen panik hos Thisted FC trods skæv start

Thisted FC fik tirsdag tanket noget tiltrængt selvtillid med en sejr på 3-1 over Skive i pokalturneringen. Efter tirsdagens sejr over skibonitterne retter Thisted FC så igen fokus mod tilværelsen i 2. division. Her skal thyboerne forsøge at komme tilbage på sporet efter en sløj sæsonåbning med fire nederlag.

Senest blev det til et nederlag på 1-3 på hjemmebane mod Aarhus Fremad. I 2. division ligger Thisted FC placeret som nr. 11 ud af de 12 mandskaber, og for at finde thyboernes eneste tre point i denne sæson skal man tilbage til sæsonpremieren den 5. august mod Brabrand, hvor det blev til en sejr på 2-1.

På trods af den noget undervældende sæsonstart ser Thisted FC's cheftræner Daniel Kristensen ingen grund til at male fanden på væggen i Thy.

- Vi er selvfølgelig bevidste om vores situation, men vi går ikke i panik, for turneringen er ung endnu. Vi er godt klar over, at vi har fået en forynget trup i forhold til sidste sæson, og at det handler om at få skabt noget kontinuitet, siger Daniel Kristensen, der samtidig understreger, at en misset gentagelse af deltagelsen i sidste sæsons oprykningsspil ikke vil betyde, at holdets sæson skal dumpes.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke har meldt noget ud om, at vi går efter top-6. Vi gør selvfølgelig alt for at komme derop, men vi går ikke i panik, hvis det glipper. Jeg synes, at bredden i rækken er stærkere end i sidste sæson, og det bliver de små marginaler, der kommer til at afgøre, hvem der kommer med. Vi ved også, at vi ikke har de samme penge og forudsætninger, som nogle af de andre hold i rækken har, påpeger Daniel Kristensen.

I de seneste fire kampe i 2. division har Thisted FC tabt til henholdsvis Middelfart, Fremad Amager, Esbjerg og Aarhus Fremad. Selvom det er blevet til nederlag mod de fire modstandere, har Daniel Kristensen været nogenlunde tilfreds med præstationerne fra hans mandskab. Han peger dog på særligt ét fokusområde, hvor holdet skal forbedre sig.

- Når jeg ser på de kampe, som vi har tabt, så har det været nogle fine præstationer i de fleste af dem. Dog har vi haft tendens til at have nogle udfald i løbet af kampene, og det er de udfald, som vi skal have barberet væk, forklarer Daniel Kristensen.

Thisted FC skal allerede i aktion i 2. division på fredag, når thyboerne på hjemmebane igen møder tirsdagens pokalmodstander fra Skive.