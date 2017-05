Ingen planer om at lukke teltlejr

Der er ingen planer om at lukke lejren i Thisted. Arkivfoto

THISTED: Teltlejren på Simons Bakke 25 bliver ikke pillet ned inden sommer. Det slår kolonnechef Lennart Kvist Sørensen fast, efter at Udlændingestyrelsen i følge nyhedsmediet Sjællandske har meldt ud, at teltlejren i Næstved lukker. Det fremgår også, at lejren i Thisted skal væk.

- Jeg har ikke hørt, at lejren i Thisted lukker, så det må være en fejl, siger Lennart Kvist og fortsætter:

- Jeg ved kun at Næstved lukker, men der er ingen kontakt til os vedrørende det, siger han.

Lennart Kvist Sørensen kan ikke sige, hvorfor man har valgt at lukke lejren i Næstved, og han sætter pris på stadig at kunne hjælpe Udlændingestyrelsen.

- Vi er glade for at kunne hjælpe, og vi er stadig back-up, siger han.

Teltlejren har stået tom siden oktober 2016. Lennart Kvist har heller ikke hørt om ændrede planer for lejrene i Haderslev og Herning.