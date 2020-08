Ingen positive tests: Fodbolddrenge kan komme tilbage på banen

THISTED:Fredag blev en glædens dag for fodboldklubben Thisted FC.

Siden søndag aften har klubben haft lukket ned for al aktivitet i sin U17-afdeling, da en træner fik konstateret corona. Siden er samtlige 25 spillere og den smittedes trænerkollega blevet testet, og alle testsvar har vist negative resultater. Dermed er det med den prompte nedlukning lykkedes klubben at undgå smittespredning.

- Det er vi uendeligt lettede over, siger næstformand i Thisted FC, Torben Poulsen, der selv er far til en dreng i afdelingen.

Den smittedes nærmeste trænerkollega har for en sikkerheds skyld fået taget en ekstra test. Også den var negativ, så nu åbner klubben altså op for fodbold for spillerne i årgangen.

Den smittede træner er også erklæret rask igen. Han har ikke mere corona i kroppen, men han kommer dog ikke til at deltage i træningen til at begynde med. Hans hustru er nemlig i mellemtiden blevet konstateret smittet, og derfor fortsætter han med at holde sig i hjemmeisolation, oplyser Torben Poulsen.

Han fastslår samtidig, at klubben nu erklærer sit anlæg på Lerpytter for coronafrit. Både i forhold til U17-årgangen, men også for de øvrige årgange, hvor der for en sikkerheds skyld har været foretaget stikprøvekontroller.

- Vi er glade for, at vi kan åbne anlægget for alle, men det er stadig ikke normal hverdag men derimod normal corona-hverdag på Lerpytter, hvor vi efterlever alle retningslinjer fra DBU og myndighederne. Det betyder, at der skal holdes afstand og sprittes hænder. Og ikke mindst opfordrer vi kraftigt trænere, spillere og forældre til at holde sig væk, hvis de har de mindste symptomer, og iøvrigt lader sig teste straks, siger Torben Poulsen.