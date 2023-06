Ingen soveplads til vandrere: Naboklage forsinker shelterbyggeri

LYNGBY:De kommende måneder er højsæson for udendørs aktiviteter. Også vandreture med mulighed for overnatning i det fri - eller næsten i det fri under taget i en af de efterhånden mange shelters, der er opstillet i de senere år.

Går vandreturen langs Vestkysten kunne en nat i et shelter være en mulighed, men er det alligevel ikke.

I hvert fald ikke i en af de to shelters, Ib Poulsen sidste år fik kommunens accept til at opstille i haven bag sin ejendom i Lyngby - lige overfor den gamle redningsstation, som gennem flere år har været det oplagte overnatningstilbud for vandrere og cyklister. En naboklage har nemlig sat et midlertidigt stop for planerne.

Da der opstod tvivl om den fortsatte adgang til at bruge redningsstationen til overnatning, besluttede Ib Poulsen at lave sit eget tilbud om shelterovernatning i haven ved sit hus i Lyngby. Huset lejes i forvejen ud til fritidsformål.

- Kommunen sagde "ja", jeg fik tilsagn om økonomisk støtte fra Friluftsrådet og havde lavet en aftale om opstilling af to shelters, begge med plads til to personer, men i det sidste halve år er der ikke sket noget, siger Ib Poulsen.

I oktober sidste år klagede en gruppe naboer over Ib Poulsens shelter-planer, efter kommunen havde sendt dem i naboorientering. Klagen har opsættende virkning og ligger i øjeblikket i Nævnenes Hus og venter på at blive afgjort.

- Tanken var at lave et tilbud om overnatning til vandrere, som kommer gennem Lyngby. Det gør de sikkert også til sommer, men hvis de går efter en overnatning i shelter, må de gå nogle kilometer ekstra, siger Ib Poulsen.

Han konstaterer, at naboerne klager over risikoen for gener fra sheltergæsterne. Støj, møg, røg og ild, lyder hans sammenfatning.

- Foreløbig er der gået et halvt år uden der er sket noget i sagen. For mig at se er det ganske lang tid i en sag som egentlig er meget simpel og hvor kommunen har vurderet, at der ikke var problemer, siger Ib Poulsen.

- I stedet for at se det som en ganske lille sag, som kunne være håndteret af kommunen, så bliver den pludselig en sag, der vokser og involverer flere myndigheder. Den bliver også principiel, for den handler også om, hvor store ressourcer, der skal bruges på at behandle klager over småting med fare for, at mange små sager af samme karakter blokerer for hurtig behandling af langt vigtigere sager med risiko for, at sagsbehandlingen trækker så langt ud, at tidsfrister skrider og tilsagn om økonomisk støtte falder væk.

Ib Poulsen mener, at hans sag og lignende sager bør få landspolitikerne til at se på, hvordan klagesystemet fungerer - og hvad det er for sager, der bruges ressourcer på at behandle.

- En klagemulighed er en sikkerhed, man selvfølgelig skal have, men adgangen til at klage over selv små ting, fremmer ingenting. Snarere det modsatte. Og i en sag som handler om to shelters, hver med plads til to personer, burde der være så stor tillid til den kommunale sagsbehandling, at sagen kunne afgøres her, siger Ib Poulsen.

Han regner fortsat med, at de to shelters bliver rejst. Tilsagnet om støtte fra Friluftsrådet gælder i tre år, hvoraf det ene er gået.