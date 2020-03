Ingen udfordrer Ulla Vestergaard

THY-HANNÆS:Socialdemokraterne i Thisted Kommune går til valg på, at Ulla Vestergaard skal blive siddende i borgmesterstolen.

I dag til middag udløb fristen for at bringe kandidater i spil til posten som partiets spidskandidat, og formanden for partiets fællesledelse i Thisted Kommune, Jens Otto Nystrup, oplyser til NORDJYSKE, at der ikke er kommet andre forslag end Ulla Vestergaard.

Spørgsmålet om spidskandidat har givet anledning til en del intern ballade i partiet i kommunen. Socialdemokraterne har fem lokale partiforeninger, der er samlet under fællesledelsen, og formændene fra partiforeningerne i Sydthy og Hannæs, Bente Bang og Aase Nedergaard, har tidligere indrykket et læserbrev, hvor de kraftigt tog afstand fra en pressemeddelelse fra Jens Otto Nystrup om, at der var fuld opbakning til en henvendelse fra partiets kommunalbestyrelsesgruppe, der enstemmigt stillede sig bag Ulla Vestergaard. De to utilfredse lokalformænd mente, at medlemsdemokratiet blev knægtet med den udmelding, fordi den kom længe inden fristen for at indstille kandidater til rollen som spidskandidat.

NORDJYSKE har i dag efter fristens udløb været i kontakt med begge de to lokalformænd. Men selv om der altså ingen modkandidat er til Ulla Vestergaard, vil ingen af dem udtrykke deres støtte til den siddende borgmester.

- Det kan jeg ikke udtale mig om. Det har jeg ikke mandat til. Vi skulle have haft generalforsamling i den lokale partiforening i aften, hvor vi skulle have talt om det her, men den er udsat på grund af corona, siger Bente Bang.

Partiforeningen på Hannæs nåede at holde sin lokale generalforsamling inden corona-krisen, men herfra lyder der heller ikke fuldtonet støtte.

- Jeg vil ikke kommentere det nu. Vi skal nok sige vores mening om spørgsmålet om spidskandidat, når der er generalforsamling i fællesledelsen, siger Aase Nedergaard.

Ulla Vestergaard bliver formelt valgt som partiets spidskandidat på fællesledelsens generalforsamling, der var berammet til 23. april men efter alt at dømme også bliver udsat på grund af corona-situationen.