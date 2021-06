Intenst bundopgør: Hanstholm trak det længste strå

Hanstholm IF

Nordvestmors BK

2-1

Fodbold, serie 2

HANSTHOLM:Nedrykningsstregen er kommet faretruende tæt på for både Hanstholm og Nordvestmors. Derfor ville en sejr i lørdagens interne dyst mellem de to hold på Hanstholm Stadion gøre en stor forskel for begge mandskaber. Inden opgøret var begge mandskaber således noteret for samme antal point som Thisted FC på den forkerte side af stregen. Efter en kamp med chancer til begge mandskaber vandt Hanstholm med 2-1.

- Inden kampen vidste vi godt, at vi havde kniven for struben, men heldigvis fik vi sejren, siger Hanstholm-træner Per Kristiansen. Hos Nordvestmors ville de gerne have haft et point med sig fra opgøret.

- Vi var mest på bolden, og Hanstholm var meget defensive. Vi havde også nogle store chancer til sidst, så et point havde været fortjent, siger Johnny Vestergård, der agerede træner for Nordvestmors mod Hanstholm.

Nordvestmors fik den værst tænkelige start på kampen, for efter bare to minutter udnyttede Hanstholms Haval Omar et koks i forsvaret hos Nordvestmors og gjorde det til 1-0. Efter scoringen trak Hanstholm sig tilbage på banen og overlod initiativet til gæsterne, dog faldt der ikke yderligere scoringer i første halvleg.

I anden halvleg kom Hanstholm på 2-0 i det 70. minut, da Mathias Skinnerup headede bolden i mål. Efter scoringen faldt Hanstholm igen langt tilbage på banen, og det passede ikke helt Per Kristiansen.

- Jeg tror aldrig, at jeg har råbt så meget i en fodboldkamp, for jeg ville gerne have spillerne længere frem på banen, siger han.

I det 85. minut fik Mathias Hansen reduceret efter et hjørnespark, og de efterfølgende minutter var spækket med chancer til begge hold. Blandt andet havde Jeppe Bæk et forsøg, der prellede af på overlæggeren. Efter en intens slutfase vandt Hanstholm med 2-1.

- Til sidst var det nærmest spil til et mål, men ind ville bolden ikke, siger Johnny Vestergård.

Per Kristiansen anerkender også, at kampens sidste minutter tog hårdt på ham.

Jeg tror, at jeg blev 10 ældre i de sidste 10 minutter. Det blev lidt noget indianerbold, siger han.

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 Haval Omar (2). 2-0 Mathias Skinnerup (70). 2-1 Mathias Hansen (85).