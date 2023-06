Internationalt magasin i svime over Nordjylland

THY:Det internationale modemagasin Vogue har opdaget noget, nordjyderne allerede ved.

Ligesom deres kolleger hos Forbes og New York Times har gjort før dem, udråber Vogue nemlig Nordjylland til noget helt særligt - faktisk er de nordjyske strande Europas bedst bevarede hemmelighed, skriver magasinet i en artikel på Vogue.com.

Artiklen, som egentlig er én lang anbefaling om at besøge Danmarks nordligste region, lægger ud med en hyldest af de danske efterskoler, hvor skribenten erklærer sig misundelig på de 30.000 danske teenagere, der får mulighed for at tage et efterskoleår mellem folkeskolen og gymnasiet.

Navnlig én nordjysk efterskole får dog store ord med på vejen fra Vogue:

"Ved den nordvestlige kyst ligger den legendariske Thy Sportsefterskole, en efterskole i den landlige region Thy (udtales lidt som det engelske tal "two"), hvor eleverne kan bruge et år på at mestre en sport, der typisk er forbundet med mere eksotiske klimaer", skriver den canadiske journalist Brendon Presser.

Den sport er selvfølgelig surfing. Cold Hawaii fremhæves som "en legion af anerkendte surfstjerner, der flokkes til for at træne [...] når de ikke lige deltager i internationale mesterskaber".

Nationalpark Thy og de tre kystbyer Hanstholm, Klitmøller og Vorupør er faldet i Vogues smag, og når det kommer til den lokale madscene, er der roser til Det Gamle Røgeri, hvor canadieren falder i svime over et godt, gammeldags stjerneskud. Anbefalinger falder der ligeledes af til Hanstholm Madbar, "som ophøjer både de lokalt høstede råvarer samt fisk og skaldyr, der bliver fanget blot få kilometer fra kysten".

"Kom til Cold Hawaii nu, inden navnet bliver ændret til noget som "Den Danske Riviera". Dine venner, der kæmper om en umuligt lille plet sand på Mallorca eller ved Cote d'Azur, vil også være misundelige", skriver Vogue.com.

Endelig bliver der til slut i artiklen foreslået, at besøgende - i forbindelse med rejsen til Thy - tager et par overnatninger i Aalborg, hvor Utzon Center og havnefronten får gyldne anbefalinger fra det store, internationale modemagasin.