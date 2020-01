Intet kriminelt i eftersøgt mands død

THISTED:Politiet har modtaget obduktionsrapporten på afdøde Frans Henning Eriksen, der tirsdag blev fundet død nær sin bopæl i Thisted.

- Han er ikke blevet slået ihjel, så det var godt at få det at vide, siger kriminalkommissær Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.

Frans Henning Eriksen blev sidste gang set mandag 6. januar cirka klokken 18. Mandag i denne uge valgte politiet at efterlyse ham.

Liget af den 76-årige mand blev fundet af politiets hundepatrulje den følgende dag. Jørgen Jensen kunne allerede på det tidspunkt oplyse, at der ikke var noget, der tydede på, at den afdøde mand havde været udsat for en kriminel handling.