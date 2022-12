Intet lig i lasten, men stor mystik: Hvem er flyttet ind på strandet båd?

AGGER:En sejlbåd ved Agger Tange vækker stor undren hos mange borgere i det lille fiskerleje Agger i Sydthy. Sejlbåden, der måler i omegnen af 18 fod, har siden foråret været grundstødt på en sandbanke mellem Krik Sandø og Agger Tange.

Det lokale politi er underrettet, men beretter, at intet tyder på, at noget ulovligt har fundet sted. I september besøgte politiet selv båden sammen med Agger Redningsstation for at tjekke op på, om alt var, som det skulle være.

- Den 15. september blev vi underrettet om, at der muligvis lå en død mand ombord. Sammen med redningstjenesten tog vi derud og kunne hurtigt konstatere, at det intet havde på sig. Båden var ubemandet og der var intet mistænkeligt at berette, hvorefter sagen er afsluttet for vores vedkommende, lyder det fra Henrik Skriver Jensen, der er politikommissær hos Thisted Politi.

Uden at komme ind på, hvem bådens ejer er, fortæller politikommissæren, at båden formentlig ikke er dansk indregistreret:

- Flere ting pegede i retning af, at båden og dens ejer sandsynligvis er fra udlandet. Det er dog ikke noget, vi har fundet nødvendigt at undersøge nærmere, siger han.

Ejeren forsvandt

Båden stødte på grund i sensommeren. En dag lå den der bare, uden at vi eller nogen anden myndighed, så vidt jeg ved, var blevet informeret, fortæller Benny Bak fra Agger Redningsstation.

Hvem der førte båden, da den stødte på grund, vides ikke. Rygterne gik på, at det var en dansk mand fra Grenaa, fortæller Viggo Iversen, der selv bor i Agger, hvor han længe har undret sig over historien bag den strandede båd:

- Efter båden strandede, blev den formodede ejer i området i flere uger. Han flyttede ind i et lille telt på stranden nær båden, og takkede efter sigende pænt nej tak til hjælp med at bjærge båden, siger Viggo Iversen og tilføjer, at båden siden lå ubemandet hen i en længere periode.

Båden, der ligger strandet mellem Agger Tange og Krik Sandø, har siden starten af december haft en beboer, der kun forlader båden, for at proviantere og gå i båd på havnen i Agger. Foto: Bo Lehm

Flyttede ind på båden

Mysteriet slutter ikke her, for efter at have ligget i fred på sandbanken i flere måneder, fik båden pludselig en beboer, da en mand flyttede ind i båden i starten af december.

Mandens identitet og gøremål på sejlbåden er ukendt, ligesom det er uklart, om manden er den samme som i sin tid stødte på grund med båden.

- Om det er ham fra teltet, der nu er tilbage og bor på båden, ved jeg ikke. Men der bor i hvert fald nu en mand på båden med en presenning og et lille varmeapparat. Ham her taler dog engelsk, så det er ikke sikkert, at det er den samme, fortæller Viggo Iversen og fortsætter:

- Båden er blevet skubbet lidt rundt, og har tidligere ligget halvt på siden. Den kan ikke undgå at være våd og fugtig indvendig. Det er mig en gåde, at han kan holde varmen i det vejr, vi har haft de seneste uger. Det bekymrer mig da, da det hverken kan være sundt eller sikkert.

Ifølge Viggo Iversen forlader manden kun båden, når han skal ind til land for at proviantere og tage et bad på havnen. Da sejler han i sin lille medbragte gummibåd ind til kysten, hvorfra han går med sin lille rejsekuffert ned mod købmanden.

Enkelte har her mødt manden. En af disse er Tommy Nielsen, der bor i Agger, og som tilbød manden på båden et lift, en dag han så ham komme gående i retning mod byen:

- Han takkede pænt nej til liftet og sagde, at alt var i den skønneste orden. Han talte Oxford-engelsk, men var ellers ikke meget for at fortælle om sig selv. Ellers var han venlig, men fåmælt, og andre der har mødt manden fortæller, at han har vist overskud til at fyre jokes af, fortæller Tommy Nielsen.

Kan intet gøre

Naturstyrelsen Thy gjorde allerede i foråret et forsøg på at få en bjærgningstilladelse til båden. Naturstyrelsen måtte dog hurtigt konstatere, at det ikke bare lige sådan lader sig gøre uden ejerens tilladelse.

- I princippet kan den ligge der, så længe, ejeren ønsker det. Det er der intet ulovligt i. Det bliver først et problem, hvis båden vurderes at ligge til last for naturen og fredningsområdet, fortæller Tommy Hansen, der er vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Thy.

Tommy Hansen afviser samtidig, at ejeren venter på, at tidevandet og de rette vejrforhold vrister båden fri på egen hånd:

- Uden hjælp vrister båden sig aldrig fri. Den ligger som i en gryde på meget lavt vand. Det er mere sandsynligt, at båden bliver skubbet længere op mod Krik Sandø, hvilket måske er hvad der skal til, for at vi kan tage affære. Her må den nemlig ikke ligge, da området er fredet af hensyn til de vilde fugle.

Nordjyske har uden held forsøgt at komme i kontakt med den engelsktalende mand ombord på sejlbåden. Hans identitet forbliver indtil videre et mysterium.