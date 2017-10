Intet tyder på ulvedrab af ponyføl

KLITMØLLER: I fryseren hjemme hos Jens Steffensen ligger et ponyføl, der er gnavet igennem i store dele af kroppen.

Jens Steffensen fandt for tre dage siden føllet dødt på marken bag sin ejendom på Skaksvej 34 i Klitmøller. Jens Steffensen undrer sig over omstændighederne.

- Søndag aften kom hestene hjem og spiste. Da fejlede føllet intet. Mandag eftermiddag lå føllet nede på marken og var ædt op, fortæller han.

Jens Steffensen tænkte, at det kunne være en ulv, der havde taget føllet, og derfor tog han kontakt til Naturstyrelsen Thy.

Vildtkonsulent Tommy Hansen undersøgte det døde føl og hans vurdering var klar.

- Umiddelbart så det ud til, at føllet havde været død i nogen tid, og der var ingen tegn på, at det var slået ihjel, siger han.

Ingen bidemærker

Tommy Hansen konstaterede, at ræve og ravne havde gnavet i det døde føl.

Ved at åbne skindet i nakke og ryg kunne han se, at der ikke var nogen bidemærker.

Jens Steffensen er skuffet over, at vildtkonsulenten kke fandt anledning til at tage en prøve med henblik på en DNA-test.

- Jeg synes, det er ærgerligt. De kunne lige så godt tage de prøver, så ingen kunne sige, at det var en ulv. Så havde der ikke været noget at komme efter, mener han.

Vildtkonsulent Tommy Hansen forklarer, at det ikke giver mening at lave en DNA-test i dette tilfælde.

- Hvis man skal have et brugbart DNA-materiale skal der være et tydeligt bidemærke, og dyret skal være død inden for ganske få timer.

- Desuden er hele dyret forurenet med ræve-DNA. Han tilføjer, at det faktum, at dyret er fundet så tæt på ejendommen, heller ikke indikerer ulveangreb.

Voldsomme reaktioner

Jens Steffensens svigersøn slog et billede af føllet op på Facebook, og det gav mange voldsomme reaktioner i form af angst eller vrede over ulvens tilstedeværelse i Danmark.

- Jeg har svært ved at forstå det hysteri, der opstår i sådan en situation, siger Tommy Hansen.

Siden den første døde ulv blev fundet i Hanstholm Vildtreservat i Thy i 2012 har kun én dna-test i Thy afsløret, at en ulv havde været på spil i forhold til døde husdyr. Det var en kalv, der var blevet dræbt i Hundborg Mose i 2014.

Året efter blev en anden kalv dræbt af en ulv ved Brovst.

Bekymring

Det sker flere gange om året, at vildtkonsulent Tommy Hansen er ude for at vurdere, om det kan være ulven, der er skyld i et dødt dyr - og tre-fire gange sendes en prøve ind til DNA-test.

- Hen over sommeren har der været stille heroppe, men syd for fjorden - nede ved Klosterheden - har der været fuld knald på, siger Tommy Hansen.

Jens Steffensen fra Klitmøller har fået en del opringninger, hvor folk giver udtryk for bekymring.

Han synes stadig, det er vigtigt at få klarhed. Derfor har han gemt ponyføllet i sin fryser.

- Hvis jeg kan finde nogen, der vil tage den prøve, så skal det gøres. Om det så skal koste mig 500 eller 1000 kroner. Hvis det ikke er en ulv, så skal den heller ikke have skyld for det.