iPhone stjålet fra parkeret bil mens ejeren samlede svampe: Tyv afsløret af Mobilepay

ØSTERILD:En 56-årig kvinde fra Fjerritslev havde parkeret sin bil på Gl. Aalborgvej ved Østerild mandag eftermiddag ved 14-tiden.

Her ville hun gå et stykke ind i skovbrynet for at samle svampe. Da hun havde gået der et stykke tid bemærkede hun en ung mand, der stod og betragtede hende lidt, inden han gik over på den anden side af vejen.

Kvinden gik 200-300 meter længere ind i skoven, da hun pludselig hørte to høje brag. Da hun kom tilbage til sin bil, kunne hun se, at sideruden var blevet smadret og hendes mobiltelefon og bankkort var blevet væk.

Kvinden meldte tyveriet til politiet. Men kl. 18:13 havde hun næsten selv opklaret sagen, da hun med hjælp fra sin søn fandt ud af, at tyven havde forsøgt at overføre 10.000 kr. fra hendes mobiltelefon til sin egen. Herigennem lykkedes det at opsnappe mandens navn og finde hans billede på de sociale medier.

Tyven har desuden forsøgt at hæve penge på kvindens kort ved Jutlanderbank i Fjerritslev, dog uden held.

Politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi oplyser, at pilen peger på en 28-årig mand fra Aalestrup, der godt kan begynde at forberede sig på et besøg fra politiet.