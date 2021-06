Iskold succes i Thisted: Bedste resultat nogensinde for Premier Is

THISTED:Et overskud på 26 millioner kroner, en fremgang i bruttofortjenesten på 25 procent samt en årsomsætning på hele 492 millioner kroner.

Det er nogle af hovedpunkterne i det nyligt offentliggjorte årsregnskab fra Premier Is, der altså kan se tilbage på et yderst tilfredsstillende 2020.

Selvom året i høj grad har stået i pandemiens tegn, er Premier Is gået fra et negativt resultat i 2019 til det bedste resultat i virksomhedens historie.

I en pressemeddelelse fortæller administrerende direktør for Premier Is Kim Gade Pedersen om et år, der har været meget anderledes end normalt.

- Covid-19-pandemien har ramt os i én del af forretningen, hvor vores on-trade-salg og kiosker har været lukket ned, siger Kim Gade Pedersen og fortsætter:

- Samtidig har det hjulpet os i en anden del af butikken, hvor e-handel er eksploderet på grund af hjemmearbejde og hjemmeskoling. Det har været særligt positivt for Hjem-Is, hvor varer kan blive leveret hjem til døren.

Premier Is har været igennem en proces for at nedbringe produktionsomkostningerne, hvilket har smittet positivt af på driftsresultatet, der er syv gange større i 2020 sammenlignet med 2019.

- Vi er lykkedes med at skære virksomheden til og tilpasse kapaciteten til salget og vores kundegrundlag. Det betyder, at vi har omlagt måden, vi arbejder på, så vi har en mere effektiv produktion. Og så viser årets resultat også, at vi med succes har skabt værdibaserede samarbejder med vores kunder og leverandører, som alle har købt ind i vores strategi, siger Kim Gade Pedersen og fortsætter:

- Covid-19-pandemien har krævet stor omstillingsparathed, og det har vi navigeret flot igennem. Ikke mindst takket være en stor indsats fra vores medarbejdere, som har vist mod og forandringsparathed til at opretholde produktion og levering i en udfordrende tid.

”Det nye Premier Is”

I 2020 lancerede Premier Is en ny vækststrategi under navnet ”Det nye Premier Is” med en ambition om at opgradere og forny virksomhedens portefølje.

Det er sket med, hvad ledelsen betegner som ”et aggressivt fokus på innovation og brand building” samt et ønske om at bringe noget nyt til kategorien.

- Vores ambition er at transformere iskategorien, så forbrugerne oplever den som dynamisk, innovativ og mangfoldig med et tilbud til enhver forbrugssituation. Vi ønsker at inddele året i tre sæsoner og gennem aktiveringer og produktinnovationer sikre, at is forbliver relevant og tilgængeligt gennem hele året, siger Claus Dahlmann Larsen, kommerciel direktør i Premier Is.

I den forbindelse er mere bæredygtig isproduktion en af Premier Is’ vigtigste prioriteter. Med årets resultat får Premier Is nu mulighed for at investere i tiltag, der i højere grad kan nedbringe klimaaftrykket. En del af det arbejde er allerede sat i gang gennem en ny og mere effektiv logistikstruktur. Her er Premier Is lykkedes med i højere grad at udnytte den kapacitet, der er til rådighed.

Ifølge Claus Dahlmann Larsen er fusionen mellem Premier Is og Hjem-Is derfor et godt startskud til den nye strategi.

- Med Premier Is og Hjem-Is under samme tag kan vi skabe synergieffekter, som vil komme os til gode i forskellige dele af vores værdikæde, herunder i forhold til levering af produkter. Samtidig er Hjem-Is et stærkt brand, og vi har klare forventninger til, at fusionen vil styrke vores markedsposition yderligere. Det er et godt udgangspunkt for den bæredygtige og lønsomme vækst, vi forventer i fremtiden, afslutter Claus Dahlmann Larsen.