It-firma trodser krisen og udvider

THISTED:Firmaet NetIP, der har base i Thisted, har trods corona-krisen stadig travlt. Så travlt, at it-firmaet udvider fra 160 til 186 medarbejdere.

- COVID-19 har nærmest kun givet anledning til endnu flere opgaver for at holde virksomheder kampdygtige på it-fronten, konstaterer Carsten Hedemann, administrerende direktør for NetIP. Han udtaler i en pressemeddelelse:

- Vi har oplevet et meget højt aktivitetsniveau med et øget it-sikkerhedsmæssigt behov, drift og udvikling af it-infrastruktur samt hjælp til at bruge digitale mødeplatforme. Der er ingen tvivl om, vi kommer til at tage mange gode læringer med os videre på rejsen, for man kan jo altid blive bedre. Vi kan allerede konstatere, at travlheden giver os mulighed for at ansætte flere dygtige medarbejdere for at opretholde aktivitetsniveauet og være tæt på vores kunder.

De 26 nye stillinger dækker bredt over funktioner som projektledelse, salg og konsulentydelser. I løbet af de seneste tre år er medarbejderstaben i NetIP vokset fra 70 til 160 medarbejdere, og med de 26 øvrige medarbejdere fordelt ud på de syv afdelinger i Thisted, Holstebro, Herning, Viborg, Aarhus, Aalborg og København vil virksomheden markere sig som en landsdækkende it-leverandør.

- Vi har naturligvis været ramt af usikkerhed om varighed og konsekvenser af COVID-19, men vi har fastholdt vores måde at gøre tingene på og er blevet bekræftet i, at vores medarbejderkultur og omstillingsparathed skaber resultater, siger Carsten Hedemann.