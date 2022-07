Iværksætteri: De fik en god idé - og nu har de åbnet et kæmpe center

FJERRITSLEV:Det kræver lidt fantasi at forestille sig, at bygningen på Håndværkervej om få måneder skal være omdannet til et center med et væld af aktivitetsmuligheder. Men når man så sidder overfor de to mænd bag projektet, er man ikke i tvivl om, at de nok skal nå i mål.

31-årige Henrik Larsen, som oprindeligt er fra Thorsted ved Thisted, men nu bosat på Mors, og 30-årige Martin Toft Ibsen fra Vesløs er gode til at udklække ideer. En af mange bliver nu til virkelighed, når de den 1. oktober slår dørene op til Sport'n'Fun Jammerbugt ApS. Et center med 1500 kvadratmeter indendørs aktiviteter og desuden 6500 kvadratmeter med udendørs faciliteter, som ventes klar ved årsskiftet.

Martin Toft Ibsen driver i forvejen M.I. Staldteknik i Vesløs med i alt 10 ansatte, og Henrik Larsen er på vej ind som kompagnon, ligesom de begge kommer til at eje hver 50 procent af Sport'n'Fun Jammerbugt ApS. Umiddelbart skulle man ikke tro, at udstyr til landbrug har noget til fælles med med padelbaner. Men virksomheden færdes hjemmevant på en padelbane og har derfor søsterselskabet, M.I Sportsteknik, der beskæftiger sig med montering og servicering af forskellige sportsbaner herunder padeltennis.

- Det er faktisk de samme bander, der bruges til eksempelvis en svinestald som en padelbane. Salg og service til landbrugserhvervet er stadig den største forretning men sportsdelen er et område, som er i vækst og som rummer et enormt potentiale, siger Martin Toft Ibsen.

Der er endnu et stykke vej, før Henrik Larsen og Martin Toft Ibsen kan byde indenfor i det nye center. Foto: Lars Pauli

Børnerige familier

Den oprindelige idé fik Martin Toft Ibsen i 2019, og han havde både bygninger og tilladelse på plads. Dengang var destinationen Thisted, og planen var, at der blot skulle være baner til padeltennis. Corona satte imidlertid en stopper for projektet, og da Martin Toft Ibsen var klar igen, havde en anden realiseret hans plan i Thisted.

I mellemtiden havde de to iværksættere, der kender hinanden fra endnu yngre dage, genfundet hinanden og blevet enige om, at de skulle slå kræfterne sammen.

En køretur rundt i området ledte de to mænd på sporet af bygningen i Fjerritslev, som de nu har lejet sig ind i med forkøbsret. Projektet tog fart og i stedet for blot at rumme padelbaner, er der nu et væld af muligheder. Udenfor skal der etableres padelbaner, bålplads, beach håndboldbane, multibane mv. Indenfor skal der ligeledes være padelbaner, en golfsimulator, konference-/selskabslokale, lokale til børnefødselsdag og ikke mindst legelandet: Herman's Hule.

- Det var faktisk hende derhjemme, der fik ideen til Herman's Hule, som er et landsdækkende koncept, siger Henrik Larsen, der selv har et barn og to bonusbørn i alderen 6-9 år.

Kompagnon Martin Toft Ibsen har tre børn og to bonusbørn i alderen 2-6 år. Og med den børneflok må man antage, at de to herrer er leveringsdygtige i gæster, hvis det - mod forventning - skulle vise sig, at tilstrømningen bliver mindre end ventet.

Nervøse, nej - spændte, ja.

Der bliver investeret et betydeligt beløb i at omdanne bygningen til et spændende og moderne aktivitetscenter - hvor meget ønsker de ikke at oplyse - men der er ingen tvivl om, at de begge har hænderne på kogepladen.

- Jeg tror så meget på det her, at jeg sagde til banken, at jeg var klar til at pantsætte min førstefødte, siger Martin Toft Ibsen med et smil.

- Hvis ikke vi troede på det, gjorde vi det ikke. Og der er et klart hul i markedet her i Fjerritslev - det nærmeste legeland er i Aalborg eller i Jesperhus på Mors. Derfor ser vi et stort behov for børneaktiviteter, som er til en fornuftig pris, fortæller Henrik Larsen og tilføjer, at det har været vigtigt at sikre, at centeret tilbyder aktiviteter for både børn og voksne og efter temperament.

De to iværksættere er flyvende og glæder sig ti at åbne det nye center med padeltennis, golfsimulator, legeland, multibane, beachhåndboldbane, naturfitnesscenter mv.. Foto: Lars Pauli

Dorte er ankerkvinden

Til at styre økonomi og markedsføring har Martin Toft Ibsen og Henrik Larsen ansat Dorte Lukassen fra Klim. Hun er oprindeligt uddannet på revisionskontor - fra 2003-2019 var hun ansat på Rønnes Hotel i Slettestrand - de seneste ti år som hotelchef. Hun er som en fisk for vandet i sin nye rolle, hvor hun varetager et væld af opgaver lige fra tegning af sponsorater med erhvervsdrivende, budgetter, indretning af centeret og til indgåelse af samarbejde med institutioner og skoler omkring brug af centrets faciliteter.

Dorte Lukassen har indtil 2019 været hotelchef på Rønnes Hotel i Slettestrand. Hun har det som en fisk i vandet i sit nye job, hvor hun, udover at være ansvarlig for økonomi og markedsføring, også venter at være værtinde for konferencegæster og selskaber. Foto: Lars Pauli

- Jeg synes, at det er fantastisk for Fjerritslev og for området, at der er to unge iværksættere, som tør satse så meget på det her projekt. Jeg er overbevist om, at det får stor værdi ikke alene for borgerne her i lokalområdet men også for de mange turister, der besøger området, siger Dorte Lukassen.