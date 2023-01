Ja eller nej til miljømærke for haller: På Mors fandt idrætsanlæg gode besparelser

THY-MORS:Er det en velkommen håndsrækning til hallerne, at de kan få hjælp til at finde besparelser på energiregningen, reducere vandforbruget og sortere affaldet? Eller giver det tværtimod en masse unødig papirarbejde at gå ind i en proces, som også skal føre til en certificering som klima- og miljøvenlig?

Det er der delte meninger om blandt de få haller, som indtil videre har givet en tilbagemelding på et forslag fra Thisted Kommune om, at de kan indgå i et samarbejde med Green Sport Facility, der er et miljømærke for idrætsanlæg som sportshaller, svømmehaller og lignende.

I efteråret meldte hallerne ind til forvaltningen, at mange af dem var hårdt presset af de stigende energipriser. Det er blandt andet på den baggrund, at afdelingen for fritid og idræt tog kontakt til Green Sport Facility, der har specialiseret sig i at optimere driften af idrætsanlæg og haller.

Certificeringsprocessen har dog ikke kun fokus på energibesparelser. I kriterierne for at opnå certificering indgår også, at man for eksempel bruger miljøvenlige rengøringsmidler, informerer gæsterne om offentlig transport, registrerer forbruget af økologiske varer i cafeteriet og bruger miljømærket papir i printeren.

Thisted Kommune er indstillet på at finde de cirka 90.000 kroner, det vil koste at få foretaget en gennemgang af haller og svømmehaller. Fra og med 2024 vil de selvejende haller dog hver især selv skulle betale cirka 4000 kroner årligt for medlemskab af ordningen.

Samtidig foreslår afdelingen for fritid og idræt, at det samarbejdstilskud, som kommunen udbetaler til de 13 selvejende haller, det vil sige cirka 40.000 kroner årligt pr. hal, i de nærmeste to år skal gøres afhængigt af, om hallerne indgår i samarbejdet med Green Sport Facility eller ej.

Kristian Pilgaard, leder af Fritid i Thisted Kommune, oplyser, at samarbejdstilskuddet relativt set udgør en mindre del af det samlede kommunale tilskud til hallerne, som også får grundtilskud og benyttelsestilskud.

Da sagen i december var på dagsordenen i sundheds-, kultur- og fritidsudvalget, besluttede politikerne at udsætte den, idet de ønskede svar fra alle haller. Desuden ville de gerne have en repræsentant fra Green Sport Facility til at præsentere ordningen.

I sidste uge var der igen møde i udvalget, og her fik medlemmerne den ønskede præsentation. Desuden var hallerne inviteret til møde for at høre mere om miljømærket. Her var der også et oplæg fra Sparekassen Thy Arena Mors, som allerede for cirka tre år siden gennemførte Green Sport Facility certificeringen.

- For os har det været rigtig godt at arbejde med certificeringen. Men der er selvfølgelig forskel på de enkelte haller, siger Nils Haaning Pedersen, direktør for Sparekassen Thy Arena Mors. Arkivfoto

Har sænket vandforbruget

Nils Haaning Pedersen, direktør for Sparekassen Thy Arena Mors, kunne fortælle, at man som led i arbejdet med miljømærket kom omkring rigtig mange ting i driften. Der kom blandt andet bedre styring på ventilationen.

- Der er mange ting, man skal forholde sig til. Det er sådan et pointsystem, og man kan ikke gøre det hele på én gang. Vi sætter os nogle mål fra år til år. Det kunne være sådan noget som cirkulationspumper: Hvor mange har vi af dem, og hvor meget strøm bruger de? fortæller direktøren.

Idrætsanlægget har også sat fokus på vandforbruget, hvor der er fundet mærkbare besparelser.

- Der var 14 brusere, hvor der kom 20 liter vand ud i minuttet, og det kom ned på ni liter. Og så har vi skiftet en del almindelige vandhaner ud til nogle med sensor, for her kommer mange børn igennem, og det sker, at de glemmer at slukke for vandhanen, fortæller Nils H. Pedersen.

Grundlæggende mener han, at det har været indsatsen værd.

- Det har været rigtig godt for os. Det har givet os den røde tråd til at gå et spadestik dybere med nogle ting, siger han og tilføjer, at der selvfølgelig er forskel på de enkelte haller. Nogle er længere fremme med energibesparelser end andre.

Skeptisk halinspektør

I Snedsted Hallen har man for eksempel allerede brugt mange penge på at reducere energiforbruget og prøver at spare, hvor man kan. Det påpeger halinspektør Morten Olesen i et brev til Thisted Kommune.

Snedsted Hallen og to andre selvejende haller i Thisted Kommune gav allerede før jul en tilbagemelding til fritidsafdelingen med deres umiddelbare holdning til ideen om Green Sport Facility. De to øvrige, Nordthy Hallen og Hørdum Hallen, var positive, mens Morten Olesen udtrykte skepsis over for ideen om en certificeringsordning. Han frygter, at det giver en masse ekstra administrativt arbejde i en hverdag, som i forvejen er presset, og hvor det bare er almindelig sund fornuft at prøve at spare på vand- og energiforbruget og reducere madspild.

Kristian Pilgaard ser frem til at få tilbagemeldinger fra alle hallerne i kommunen, så sundheds-, kultur- og fritidsudvalget har et bedre grundlag for at tage stilling til sagen, når den kommer på dagsordenen igen ved næste udvalgsmøde.