Jackpot: Thybo vinder seks millioner kr.

THISTED:Der bliver råd til at drømme stort hos en heldig thybo efter weekendens lottotrækning, for vinderkuponen med de syv rigtige vindertal, der udløser en gevinst på seks millioner kroner, er købt hos SuperBrugsen i Thisted.

Det oplyser Danske Spil søndag formiddag.

Helt præcist kan den heldige vinder glæder sig over en gevinst på 6.336.906 kr.

Danske Spil oplyser, at 2021 tegner til at blive en heldigt år for alle de danske lotterispillere. I løbet af de første seks uger er der nemlig udklækket intet mindre end 20 nye millionærer i Danmark.