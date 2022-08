Jagten er lejet ud i 25 år: Nu er der bitter strid og gensidige politianmeldelser

ØSTERILD:En aftale om jagt på et 60 hektar stort areal ved Østerild er endt i gensidige politianmeldelser parterne imellem.

Udlejeren af jagten, René Stampe Langballe, Klastrupvej, mener således, at jægeren har skudt fra en stige, der var anbragt ulovligt. Stigen stod nemlig tæt på et skel, selv om den ifølge jagtloven skal stå mindst 130 meter fra skel - medmindre naboen giver tilladelse.

Men ifølge jægeren, Peter Bundgård Larsen fra Glyngøre, er den pågældende stige blevet fjernet.

- Det er sket, efter at jeg 11. januar i år fik at vide, at naboen ikke længere ville have den stående ved skellet til hans mark, siger han.

Peter Bundgård Larsen har på sin side anmeldt René Stampe Langballe for at have stjålet hans stige. Og han beskylder en anden jæger, Jørgen Jensen fra Østerild, for at gå på jagt på det areal, han har lejet, og for at have tre jagttårne stående ulovligt i området.

- Han hævder at have en tilladelse fra Naturstyrelsen til reguleringsjagt af krondyr, inde i det område, som jeg har lejet. Men den tilladelse har jeg aldrig kunnet få at se. Desuden står tårnene på åben mark, ikke op til et stykke skov, som de skal ifølge loven, siger Peter Bundgård Larsen.

Det afvises pure af Jørgen Jensen.

- Der står ingen tårne ude på den mark. Det er rigtigt, at andre jægere har haft et tårn i området. Men det er pillet ned, efter at Peter Bundgård Larsen meldte det til Naturstyrelsen. Jeg har før gået på jagt i området, men ikke siden han fik jagten i 2019, siger Jørgen Jensen.

Og han understreger, at han i den periode heller ikke har været på reguleringsjagt i området. Reguleringsjagt af for eksempel krondyr i et område kan aftales med Naturstyrelsen, selv om en anden mand har jagten.

- Men tårnene står der stadig, fastholder Peter Bundgård Larsen.

Fire politianmeldelser

Jørgen Jensen er ven med René Stampe Langballe og har flere gange hjulpet denne med at melde Peter Bundgård Larsen til politiet for, hvad de mener er ulovlig jagt.

Jørgen Jensen oplyser, at der er tale om i alt fire politianmeldelser mod Peter Bundgård Larsen - den første for omkring tre år siden, altså blot ni måneder efter ikrafttrædelsen af den 25 år lange lejeaftale om jagten, som parterne havde underskrevet.

Der har været politifolk ude for at undersøge sagen. Men ifølge Jørgen Jensen har de på et tidspunkt fået at vide af Midt- og Vestjyllands Politi, at man havde "droppet sagen".

Det afvises dog af Emil Enemark Sørensen, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestjyllands Politi. Han bekræfter overfor Nordjyske, at politiet har modtaget en anmeldelse om ulovlig placering af et jagttårn. Og at sagen ikke er droppet.

"I Midt- og Vestjyllands Politi tager vi alle typer af anmeldelser alvorligt, og vi arbejder naturligvis også videre med denne sag. Dog har vi for nuværende ikke yderligere kommentarer til sagen, da den endnu ikke er færdigefterforsket", skriver han i en mail.

Hvorfor så lang tid?

Jørgen Jensen glæder sig på den ene side over, at politiet ikke har droppet sagen. Men han undrer sig over, at efterforskningen skal tage så lang tid.

- Skal der nu gå to år mere med, at de undersøger sagen, spørger han.

René Stampe Langballe har også meldt Peter Bundgård Larsen for ulovligt at have kørt på statens arealer, og for tyveri af de dyr, der blevet skudt i området - fordi jagten var ulovlig.

- Det er selvfølgelig mig selv, der har lavet aftalen med ham. Men det har jeg fortrudt. Han har været ubehagelig over for mig, og har også krævet, at jeg skulle betale for at få et læbælte målt op. Men det kan han da selv betale, siger René Stampe Langballe.

Han har på den anden side ikke hørt noget fra politiet om, at Peter Bundgård Larsen skulle have indgivet en anmeldelse mod ham.

Peter Bundgård Larsen fastholder, at han ikke har gjort noget ulovligt:

- Jeg har lov til at køre på Naturstyrelsens veje, når jeg skal på jagt.

Han undrer sig over, at der skulle være tale om fire politianmeldelser:

-Jeg har kun været i kontakt med politiet én gang, og det var om den stige, der stod for tæt på skellet til naboen. Det er løst, i og med at den nu er fjernet, siger han.

Peter Bundgård Larsen mener i øvrigt ikke, at han har noget udestående med René Stampe Langballe.

- Det er Jørgen Jensen, der er utilfreds, fordi han har mistet sin jagt, siger han.

- Det passer ikke. Jeg ved slet ikke om jeg kommer til at gå på jagt igen. Jeg har bare hjulpet René med det, ligesom jeg hjælper ham med andre ting, fastslår Jørgen Jensen.

Går rettens vej

Uafhængigt af politianmeldelserne frem og tilbage er der dog nu udsigt til en afklaring af sagen på anden vis. René Stampe Langballe vil nemlig gå rettens vej for at få ophævet Peter Bundgård Larsens lejeaftale om jagt på hans jord.

Sagen er berammet til at blive afgjort i december måned.

Peter Bundgård Larsen har ikke lyst til frivilligt at give afkald på jagten.

- Det er fordi ret skal være ret. Jeg synes, det her er urimeligt, siger han.