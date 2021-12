James Prices jul smager af Thisted

THISTED:Du kender ham sikkert som den ene halvdel af de madglade Price-brødre, der gennem 13 sæsoner har brugt rigeligt smør i deres kogekunst på Danmarks Radio.

Men James Price tryller også i køkkenet på YouTube, hvor han har sin egen populære kanal med mere end 30.000 følgere. Og her hylder han såmænd en dygtig håndværker fra Thisted.

I sin julekalender, hvor Jame Price hver dag lægger en opskrift på YouTube, har han nemlig lavet både rullepølse og leverpostej efter opskrifter fra den forhenværende slagtermester Hardy Iversen, der gennem mange år havde slagterforretning i Vestergade.

Når den kendte tv-kok har disse opskrifter, hænger det sammen med, at slagtermesteren er James Prices tidligere svigerfar. Fra 1992 og frem til 2008 dannede James Price par med Hardy Iversens datter, og derfor har James Price besøgt Thisted og Thy mange gange.

- Jeg holder meget af området, som jeg forbinder med ferier og højtider og hyggeligt samvær med Hardy og hans kone Betty. Det er nogle meget venlige og kærlige mennesker, som jeg holder meget af, siger James Price, der mindes, hvordan han i de mange år som slagtermesterens svigersøn delte interessen for god mad min sin svigerfar.

- Hardy er en vanvittig dygtig håndværker, som virkelig kan sit fag helt til bunds, og det beundrer jeg. Jeg er meget taknemlig for, at han har delt sine opskrifter på rullepølse og leverpostej med mig. Jeg har faktisk også hans fantastiske opskrift på sylte, men den er nu ikke med i julekalenderen, siger James Price.

Foruden sit gastronomiske virke er James Price også kendt som fast kappelmester for Cirkusrevyen.

- Gennem mange år tog jeg altid turen forbi Thisted, når vi skulle spille Cirkusrevyen i Aalborg. Så tog jeg med Betty og Hardy på golfbanen, og jeg begyndte faktisk at spille golf på grund af dem, siger James Price.

Han fortæller, at han og lillebroren Adam er godt i gang med at filme endnu en sæson af Spise med Price.

- Vi har tre afsnit i kassen og skal indspille yderligere i februar, og så kommer den nye sæson formentlig i efteråret 2022, siger James Price, der slet ikke er færdig med det populære tv-koncept.

- Så længe folk gider at se med, så vil vi også gerne lave programmerne. Mad er en uudtømmelig kilde til inspiration og nye ideer skyder hele tiden frem. Det er lidt som musikken, hvor man grundlæggende har 12 toner og bakse rundt med. Men tingene kan altid sættes sammen på nye måder, og man kan gå nye veje, siger James Price.

Mens man venter på den nye sæson, kan man i mellemtiden gå på opdagelse i James’ køkken på YouTube. Selv kalder han beskedent videoerne for primitive under henvisning til, at han laver det hele selv. Men resultatet er nu ganske professionelt, og der bliver præsenteret masser af spændende retter, det er værd at sætte tænderne i.