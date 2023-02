Janne slog hovedet og måtte sadle om: Sådan er hun kommet videre

THY-MORS:Janne havde fart på, både i karrieren og derhjemme. Civilingeniør inden for global forretningsudvikling og international teknologiledelse, erhvervserfaring fra Silicon Valley og generalist og lederstillinger hos Carlsberg, Lego og Banedanmark på cv'et.

Samtidig var der huset midt i Nykøbing, som Janne M. Erhardsen havde overtaget som tredje og fjerde generation sammen med sin søn, og hun har sin kæreste Henrik og to bonusbørn. Huset byggede hun om og gjorde i stand til den store guldmedalje, men en dag løb Janne ind i en skabslåge og fik en flænge i panden.

Det skete 10. marts 2021 og slog bogstaveligt talt Janne ud.

- Jeg var vant til at arbejde dag og nat samtidig med, at jeg var mor. Det prøvede jeg at blive ved med de næste fem måneder, men til sidst kunne jeg intet se, når jeg var ude at handle ind. Skiltene hoppede, og jeg havde bragende tinnitus og kronisk hovedpine. Jeg måtte opgive at arbejde, siger 37-årige Janne M. Erhardsen.

Janne fik en kort karriere hos Thy Erhvervsforum. Foto: Bo Lehm

Tryg opvækst på Mors

Sammen med familien var hun et par år forinden vendt tilbage til Nykøbing, hvor hun voksede op. Janne er født i Sydkorea, men blev som helt lille adopteret af Dorit og Sten Erhardsen. Også hendes storesøster er fra Seoul, men pigerne har ikke følt trang til at opsøge deres koreanske rødder, selv om forældrene tilbød rejsen.

- Vi har aldrig manglet noget hos vores forældre, så det følte vi ikke noget behov for, siger Janne.

Heller ikke i Thy-Mors-området skortede det på jobmuligheder for den fremadstormende civilingeniør. Hun valgte ansættelse hos it-virksomheden inu:it i Thisted. Janne var blevet forfremmet til direktør, da hun måtte sige op.

- Jeg var fuldtidssygemeldt i ni måneder, men kom så i juni sidste år i arbejdsprøvning ved Destination Limfjorden. Et fantastisk sted at være. Jeg startede på fire timer og arbejdede mig op til at kunne varetage et job. Det har jeg nu, men hverdagen er ikke den samme som før ulykken. Jeg tager mine pauser, og jeg har været bevidst om, at jeg ikke skulle ud i et 70 timers lederjob lige foreløbig, siger Janne M. Erhardsen.

Erhvervskonsulent ikke nok

Stillingen, hun tiltrådte 1. februar, var som erhvervskonsulent i Thy Erhvervsforum. Her trådte Janne ind i en relativt ny organisation, hvor hun skulle vejlede de etablerede virksomheder med over fem år på bagen, mens erhvervschef Lisbeth Bang Nielsen tager sig af partnermedlemsvirksomhederne, og Jannes næsten-nabo, Lene Schøler Svenningsen, er ansat som iværksætterkonsulent.

- Jeg er vant til at udvikle forretningsstrategier og få dem eksekveret ud i organisationen og helt ned på medarbejderniveau. Lave selvbærende systemer, hvor jeg både følger op på, hvordan strategien forløber, og hvordan medarbejderne har det trivselsmæssigt. Jeg nåede at komme ud i nogle virksomheder og kunne se, hvor meget værdi jeg ville kunne skabe, siger Janne M. Erhardsen.

Men hun nåede også at se en begrænsning i, hvad hun kunne udrette inden for Thy Erhvervsforums rammer. Specielt at hun kun måtte vejlede virksomhederne og ikke gå dybere ind i en egentlig rådgivning. Og typisk Janne tog hun straks konsekvensen af denne erkendelse:

- Jeg ringede i søndags til min chef og sagde op. Det havde hun forståelse for, da jeg forklarede baggrunden. Her bagefter må jeg nok give de skeptikere ret, som har sagt til mig, at jeg var overkvalificeret til det job, jeg havde fået. Jeg brænder for de lokale virksomheder, og nu vil jeg være selvstændig rådgiver for dem. Det skal løbes i gang, og jeg vil gå efter at få en midlertidig deltidsstilling i en virksomhed, inden jeg springer ud med egen virksomhed på fuld tid, siger Janne M. Erhardsen.

Ekstern hjælp kan hentes gennem Erhvervshus Nordjyllands vækst- og beskæftigelsesprogrammer. Medarbejderne kan med økonomisk støtte blive opkvalificeret ved hjælp af samarbejdspartnere som EUC, kommunen og UCN.

- Der er så mange muligheder. Jeg kan hjælpe med at opbygge en forretningsmodel og spotte, hvor der er udviklingspotentiale givet min brede forretningsforståelse. Mange erhvervsfolk er superdygtige specialister og dygtige til at drifte, mens det kniber med at overskue den brede palet og den holistiske forretningsudvikling, siger Janne, der også udpeger et par specifikke fokuspunkter:

- Jeg kan hjælpe med at opbygge en forretningsmodel og spotte, hvor der er udviklingspotentiale givet min brede forretningsforståelse, siger Janne M. Erhardsen. Foto: Bo Lehm

Hullerne i osten

- Nu har jeg jo selv været i en it-virksomhed, og udviklingen går bare bragende stærkt på digitaliseringsområdet. Bæredygtighed er et andet emne, der trænger sig på. Måske ikke lige det, der står først på listen hos virksomhederne, men lige om hjørnet kommer der lovgivning med krav om Co2-regnskaber, og det er godt at øve sig på dem og tænke på fremtidens generation, mens man har friheden til det, siger Janne M. Erhardsen.

Hun opsummerer sin kommende funktion i et enkelt billede:

- Virksomheder lever på forskellige stadier, og her skal man kontinuerligt tilpasse organisationen og eksekvere sin strategi på både de hårde og bløde værdier. Derfor spørger jeg ind til virksomhedernes forretningsfunktioner hele vejen rundt og finder frem til, om de har nogle huller i osten i forhold til der, hvor de gerne vil transformeres hen. Og derefter kan jeg lede dem hen til at få fyldt de huller ud.