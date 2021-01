- Jeg har aldrig været ked af at gå på arbejde

HURUP:Juleafslutningen hos Hilding Anders på Fabriksvej 13 i Hurup, hvor medarbejderne blev ønsket god jul, fik et ganske særligt og kongeligt islæt.

Fabrikschef Michael Holm Pedersen kunne overrække Den Kongelige Belønningsmedalje til den tidligere medarbejder og fællestillidsrepræsentant, Sonja Jepsen, som fire måneder tidligere gik på pension. Medaljen blev ledsaget af blomster og en tale, hvor Michael Holm Pedersen takkede hende for hendes store arbejde på Hilding Anders A/S gennem næste 47 år.

Sonja Jepsen begyndte for over 47 år siden med at sy madrasbetræk og dyner i systuen på Carl Thøgersen A/S, som det nuværende Hilding Anders hed dengang.

Men det var et tilfælde, at hendes arbejdsliv blev madrasfabrikken i Hurup.

- Jeg skulle bare lige have et job, til jeg fandt ud af, hvad jeg egentlig ville, siger Sonja Jepsen.

Da Thøgersen opkøbte Lama, begyndte Sonja Jepsen at lave springmadrasser, og siden har hun arbejdet i alle virksomhedens afdelinger.

Den lange karriere på Hilding Anders sluttede i afdelingen for produktudvikling, hvor hun har kunnet bruge sin store viden og mange erfaringer.

- Jeg har jo været privilegeret, for jeg har ikke været bundet til ét sted og én funktion her på fabrikken, for havde jeg det, er det ikke sikkert, at det var blevet til så mange år, fortæller Sonja Jepsen.

Hendes store engagement har også betydet, at hun for mere end 30 år siden blev valgt til tillidsrepræsentant og siden til fællestillidsrepræsentant.

- I arbejdet som tillidsrepræsentant har jeg især lagt vægt på gode arbejdsforhold og en god løn for medarbejderne. Gode arbejdsforhold er for eksempel, at de ting, man arbejder med i produktionen er i orden - at man ikke bliver ødelagt og nedslidt af ens arbejde. Lønnen er vigtig, fordi det er på grund af den, de fleste går på arbejde. Og jeg vil godt rose mig selv af, at medarbejderne på Hilding Anders både har gode arbejdsforhold og en god løn. Det er Danmarks bedste arbejdsplads, og som medarbejder her har du det helt, som du vil have det, hvis du passer dit arbejde. Og så har jeg haft nogle rigtigt dygtige og fantastiske kolleger, siger Sonja Jepsen.

- Jeg har altid sagt, at jeg egentlig var uegnet som tillidsrepræsentant, fordi firmaets bedste tæller meget for mig, og sådan har det altid været. Jeg har altid haft en ‘ejerfølelse’ i forhold til virksomheden - det er ”min fabrik”. Det er jo nok fordi, at jeg har oplevet, at de forskellige ledere er kommet og har spurgt mig, når der var noget, som skulle ændres eller ordnes. Og så får man jo en følelse af medbestemmelse. Jeg tror det er det, der gør det, siger hun.

Netop denne følelse af ”ejerskab” var fra ledelsens side også et argument i den indstilling, som virksomheden skrev for at indstille Sonja Jepsen til Den Kongelige Belønningsmedalje.

Gennem syv år har Michael Holm Pedersen mange gange siddet over for Sonja Jepsen ”på den anden side af bordet”, når der skulle forhandles for eksempel løn eller arbejdsforhold.

- Jeg har den allerstørste respekt for Sonja Jepsen og for hendes evne til og forståelse for at være tillidsrepræsentant. Hun er godt nok valgt af medarbejderne til at være deres repræsentant. Men hun har virkeligt forstået, at nøgleordet i et godt samarbejde er ”tillid”. Det ligger jo i sagens natur, at en tillidsrepræsentant nyder tillid blandt de, der har valgt vedkommende. Men Sonjas gode forståelse af funktionen som tillidsrepræsentant har jeg altid haft den dybeste respekt for. Hun har virkeligt forstået, at tilliden skal være fra begge sider, siger Michael Holm Pedersen.

Fredag den 31. juli 2020 blev efter Sonja Jepsens valg hendes sidste arbejdsdag.

Efter 46 et halvt år besluttede hun sig for at sige stop.

- Grunden til at jeg stoppede på fabrikken var, at jeg tidligere var stoppet som tillidsrepræsentant. Men jeg havde det ikke godt med, at jeg ikke længere havde den samme indflydelse - det duede bare ikke. Pludselig skulle jeg lade være med at blande mig, og det havde jeg det meget svært med. Så kunne jeg jo lige så godt tage konsekvensen og stoppe helt, forklarer Sonja Jepsen.

- Jeg kunne såmænd godt have taget 50 års jubilæet med, og det kunne jeg også godt have magtet, men nej. Det var nu, det skulle være. Og jeg har så mange andre ting, jeg skal. Jeg maler lidt - både oliemaleri og porcelæn - og jeg er også begyndt at dreje i træ, så der er rigeligt at se til, forklarer hun og fortæller hun om sine tre døtre, seks børnebørn, sit store hus og den 5000 kvadratmeter store have i Skårup ved Vestervig. Foreløbigt trives jeg godt med mit nye liv som pensionist, men det føles da mærkeligt, at jeg ikke skal op og afsted hver morgen. Men det er kollegerne og opgaverne som tillidsrepræsentant, jeg savner mest, siger Sonja Jepsen.