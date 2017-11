Trængsel til jul på landet

MORS: - Det har jeg oplevet rigtig mange gange, lød det fra en ældre herre, da grisen måtte lade livet til det årlige julemarked på landbrugsmuseet Skarregaard, en del af Museum Mors.

Slagtningen af grisen fik både store og små til at stimle sammen. Men de allermindste kiggede dog væk, da blodet flød.

Det er femte gang, at der i weekend holdes julemarked på Skarregaard. Og staldlængerne var vanen tro fyldt med boder med blandt andet nisser, lys, juleknas og brugskunst.

En af boderne stod Bjørn Houmann fra Vejerslev for. Han har i 25 år drevet firmaet Bjørnepels og været med på Skarregaards julemarked i en årrække.

- Det er især de små børnefutter i skind, der sælger godt. Ting skal ikke være for dyre her og helst koste under 300 kr. Men jeg kommer her lige så meget for at få en god snak, fortalte han.

Ved Bjørn Houmanns bod stod Kirstine Svejdal fra Roslev med sønnen Oliver på 2,5 år.

- Jeg har hørt om markedet gennem kollegaer. Det er rigtig hyggeligt, og Oliver har smagt sin første klejne, smilede hun.