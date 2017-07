Jernalder i Heltborg

HELTBORG: Sommerens aktiviteter for børn og voksne er godt i gang på jernaldergården ved Heltborg Museum.

På jernaldergården er leder Jens Jørgen Olesen og en række frivillige til rådighed med råd og dåd og instruktion, når børn og voksne selv skal prøve nogle af de udbudte aktiviteter som f.eks. selv at lave sig en pil for derefter at skyde til måls med den med en lånt bue.

Aktiviteterne foregår på hverdage frem mod det afsluttende jernaldermarked, som holdes i weekenden 29.-30. juli.