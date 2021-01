Jesper fangede gigant-torsk ud for Nordjylland

HANSTHOLM:En nytårstorsk på svimlende 31,74 kg. Og hele 1,4 meter lang.

- Jeg kunne mærke, at det var en stor fisk, da den bed på, fortæller Jesper Myhre Christensen fra Hanstholm.

Kæmpetorsken hev han op fra Nordsøen, da han sammen med sin far var på fisketur i deres båd i onsdags 30. december. En kæmpefangst ved det gule rev, et populært fiskeområde mellem Nordjylland og Norge.

Armmuskler påkrævet

Her fiskede de med pilk og fiskestang, så der skulle gode armmuskler til for at hive den store torsk op på deres otte meter lange fiskebåd.

Og det var ikke den eneste velvoksne torsk de fangede den dag. Tre andre torsk på henholdsvis 22, 20 og knap 19 kg blev også hevet op.

Selv om kæmpetorsken på de næsten 32 kg er en usædvanlig stor krabat, er det ikke ny rekord i Danmark.

Den hidtil største torsk fanget i dansk farvand er fra 2014 og lyder på 36,25 kg.

Fire store krabater

Jesper Myhre Christensen og hans far fik ikke selv spist Jespers kæmpefangst på de 31,74 kg nytårsaften. Jesper er tidligere erhvervsfisker og har tilladelse til at sælge på fiskeriauktion, så de fire store torsk fra 30. december blev solgt videre.

Til daglig arbejder Jesper Myhre Christensen for Hanstholm-rederiet Det Gule Rev, som i sommerhalvåret sejler lystfiskere og turister ud til netop det gule rev, hvor man med lidt held kan fange store torsk.

Men en torsk på over 30 kg hører bestemt til sjældenhederne.

- Vi må håbe, at der er flere af dem i den størrelse derude, bemærker Jesper Myhre Christensen.