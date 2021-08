Johnny Madsen-malerier stjålet fra villa: Indbrudstyve løb med koster for 140.000 kr.

THISTED:Mellem 27. juli og 30. juli har der været indbrud i en villa på Kronborgvej.

Indbrudstyvene har opbrudt en terrassedør, og herefter har de haft fri adgang til huset.

Blandt det stjålne er to malerier af Johnny Madsen, et maleri af Richard Holme, et Skagen dameur model 'Karolina' i rosaguld, er polaroidkamera, en Acer bærbar computer, en vielsesring i guld med indgraveringen 23/08/14 samt et mindre kontantbeløb.

Alt i alt er der stjålet for 140.000 kr., oplyser Thisted Politi.