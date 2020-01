Jonah Blacksmith storsælger på hjemmebane

THISTED:Jonah Blacksmith elsker Thy. Og thyboerne elsker Jonah Blacksmith.

Det blev endnu engang slået fast, da Thy Rock kunne melde, at alle billetter til det lokale orkesters koncert i Thisted Musikteater torsdag 29. oktober var revet væk.

Derfor har Thy Rock haft held til at arrangere en ekstra koncert samme sted dagen før, onsdag 28. oktober.

- Begge koncerter er ståkoncerter, da bandet fortjener den helt intense stemning, der er i Thisted Musikteater med en fuld sal og et stående publikum. Det giver en helt speciel stemning, fortæller Hans Peter Jarl Madsen fra Thy Rock i en pressemedddelelse.

Jonah Blacksmith har for længst slået sit navn fast som et af Danmarks bedste liveacts. Det vidner et stadigt voksende og loyalt publikum om. De er, ligesom det længe har været tilfældet blandt den brede anmelderskare, svært begejstret for bandets varme nærvær, uforfalsket spilleglæde og fængende, vedkommende sange, der ofte afsøger klassiske livstemaer, kredsende om det nære, kærligheden og frygten for at miste den.

“Kompromisløs”, “Det smukkest tænkelige budskab” og “Nordvestjysk verdensklasseband” er blot nogle af de mange superlativer, der bliver brugt af såvel folk og anmeldere, når snakken falder på bandet fra Thy.

Billetsalget til ekstrakoncerten starter klokken 10 i dag, fredag, på ticketmaster.dk.