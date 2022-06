Jordbunke i vejen for storslået udsigt: Nu skal der skabes passage

HANSTHOLM:I første omgang vil Thisted Kommune gå dialogens vej i et forsøg på at skabe passage gennem den jordvold, som i nogle uger har ligget som en hindring for færdslen ad grusvejen, der fører ud til den attraktive Brunbjerg Skrænt og den storslåede udsigt over Hanstholm Vildtreservat.

Er dialog ikke tilstrækkelig, kan det som yderste konsekvens blive nødvendigt at udstede et påbud om, at der skal laves passage gennem jordvolden, forklarer skovfoged Klavs B. Iversen, Thisted Kommune.

- Naturbeskyttelsesloven sikrer offentligheden adgang til udsigtspunkter enten til fods, på cykel eller hvis man er gangbesværet, på elscooter. Men ikke i bil, siger Klavs Iversen og tilføjer, at jordvolden har besværliggjort offentlighedens adgang til skrænten. Og det må man ikke.

Den nuværende grusvej til skrænten er en privat vej, der sikrer adgang ud til den grund, hvor der tidligere lå en transformatorstation. Grunden er solgt og skal i forbindelse med en senere bebyggelse sikres vejadgang ad en helt ny vej, som skal anlægge vest for den nuværende grusvej. Vejen skal også sikre adgang til de øvrige grunde, der er mulighed for at udstykke på den vestlige del af det cirka 9,1 hektar store område, der er omfattet af lokalplanen for et boligområde syd for Fyrvej. Planen blev godkendt af Hanstholm Kommunalbestyrelse i 2005.

Når der bygges på grunden, er den nuværende grusvej ikke bred nok til at fungere som adgangsvej. Derfor skal den nedlægges og erstattes af en ny vej, men til gengæld skal der etableres en sti, hvor grusvejen er i dag, så offentlighedens adgang til skrænten kan sikres, siger Klavs Iversen.

Han tilføjer, at jordbunken på grusvejen ikke er det eneste problem i Brunbjerg Skrænt. Kommunen har konstateret, at der er sket afgravning på et kommunalt ejet areal på skrænten og ind over fredningslinjen langs skrænten.

- Hvem der har gjort det og hvorfor, kan vi ikke sige, men det er ulovligt, så derfor er det meldt til politiet, siger Klavs Iversen.