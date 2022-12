Jordfordeling på tværs af fjorden: Projekt gavner både landmænd og klima

Morten Yde, der har ejendommen Øster Krogsgaard mellem Årup og Nørhå, har solgt 28 hektar jord til et lavbundsprojekt, som også omfatter naboejendommen. Som led i jordfordelingen startede Landbrugsstyrelsen med at købe hele naboejendommen, hvilket gav mulighed for, at Morten Yde kunne købe noget erstatningsjord. Foto: Martin Damgård