Jordskælv i havet ved Thyborøn kunne mærkes i Thy

THY:Hvis du bor i Thy, og hvis du onsdag morgen følte, at du kunne mærke jorden ryste under dig, så er det ganske vist: der var klokken 06.58 et jordskælv ud for kysten nær Thyborøn, der kunne mærkes flere steder i Thy.

Det oplyser GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland på sin hjemmeside

Registreringen af jordskælvet skete fra den nærmeste målestation i Mønsted Kalkgrube.

Jordskælvet målte 3,4 på den lokale Richterskala, hvilket er forholdsvis stort for Danmark, og det kunne mærkes lokalt i Thy.

Og Thy er faktisk et af de områder, hvor der hyppigst registreres jordskælv i Danmark, så det er ikke helt usædvanligt, at borgerne i Thy kan mærke rystelser.

GEUS har allerede modtaget flere indberetninger fra borgere, der kunne mærke rystelserne, og forskerne opfordrer alle borgere, der har mærket jordskælvet, til at udfylde en indberetning. Det kan gøres her, lyder det GEUS' hjemmeside