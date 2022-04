Jubilæum på Feggesund: Færge fylder 10 år

THY-MORS:12. oktober 2012 lagde Feggesund-færgen fra land for første gang. Selv om der stadig er nogle måneder til jubilæumsdagen, er fødselsdagsfesten i fuld gang, hver måned med lokale præmier på højkant til passagererne.

Den har der været mange af. Mere end 1,3 millioner passagerer, 690.000 personbiler og 52.000 lstbiler har været med færgen, siden den sejlede sin første tur.

- Vi er meget stolte af vores færge, og det vil vi gerne fejre. Samtidig vil vi også give lidt tilbage til de mange loyale passagerer. Forhåbentlig vil endnu flere også få øjnene op for smutvejen mellem Mors og Thy. Især i disse tider med høje brændstofpriser, hvor vi har bevaret billetprisen, fortæller Meiner Nørgaard, bestyrelsesformand for I/S Mors-Thy Færgefart, som driver Feggesundfærgen.

Feggesundfærgen har plads til 98 passagerer og 19 personbiler eller to lastvognstog og syv personbiler.

Kristian Tilsted, næstformand for I/S Mors Thy færgefart, er særdeles tilfreds færgen.

- Feggesundfærgen har igennem 10 år levet op til forventningerne om smidigt at kunne håndtere høj- og lavvande, så vi opretholder høj driftssikkerhed. Kort sagt, så kan folk regne med, at færgen sejler, og at der er plads ombord.